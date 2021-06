8 giu 2021 10:32

“LEI È SQUALIFICATO, NON PUÒ STARE IN QUESTA STANZA LO SA?” – ESPLODE LO SCONTRO DAL PINO-LOTITO IN ASSEMBLEA DI LEGA - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO, INFURIATO PER IL MANCATO INVITO DEL CLUB CAMPANO NEO-PROMOSSO DI CUI È ANCORA PROPRIETARIO, HA MINACCIATO DI DENUNCIARE TUTTI ED È STATO TRATTENUTO DA MAROTTA PRIMA CHE… - "VIPERETTA" FERRERO E FIENGA (ROMA) GUIDANO LA RIVOLTA CONTRO LO SPEZZATINO IN TV DI DAZN...