“LI BUTTO TUTTI IN UN SACCO DI MERDA” – ERIC CANTONA FURIBONDO DOPO LA DECISIONE DI INEOS, NUOVO COMPROPRIETARIO DEL MANCHESTER UNITED, DI TAGLIARE IL CONTRATTO DA AMBASCIATORE DEL CLUB DI SIR ALEX FERGUSON: “LUI DOVREBBE POTER FARE TUTTO QUELLO CHE VUOLE NEL CLUB FINO ALLA SUA MORTE. CHE MANCANZA DI RISPETTO, È ASSOLUTAMENTE SCANDALOSO. SIR ALEX FERGUSON SARÀ IL MIO CAPO PER SEMPRE!”

INEOS, nuovo comproprietario del Manchester United, ha licenziato Sir Alex Ferguson dal suo ruolo di ambasciatore globale del club e la notizia ha colto di sorpresa tanti ex giocatori, tra cui Eric Cantona. Il francese non le ha mandate a dire: "Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole nel club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto, è assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! Li butterei tutti in un sacco di merda!", ha scritto su Instagram.

Non si è fatta attendere molto la reazione di Eric Cantona, leggendario attaccante del Manchester United, alla decisione di INEOS di togliere a Sir Alex Ferguson il ruolo di ambasciatore dei Red Devils nel mondo. Nonostante l'ex manager scozzese, che ha legato al club di Old Trafford, rimarrà dirigente non esecutivo, a Cantona non è andato giù il fatto che la spending review varato dalla società di Jim Ratcliffe abbia coinvolto anche un monumento vivente come Ferguson.

"Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole all'interno club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto. È assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio boss per sempre! E li butto tutti in un sacco di m***a!" il commento colorito che il francese ha affidato ai propri canali social, accompagnato ovviamente da una sua foto assieme a Ferguson.