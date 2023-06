7 giu 2023 08:45

“LICENZIARE PAOLO MALDINI È UNA FOLLIA” – MASSIMO CACCIARI, CUORE ROSSONERO, A “UN GIORNO DA PECORA” SI SFOGA CONTRO IL CLUB: “IL MILAN OGGI È UNA SQUADRETTA, NON È DA CHAMPIONS” – “STA PEGGIO IL MILAN O IL PD? AL NAZARENO NON VIENE MAI LICENZIATO NESSUNO. LA SCHLEIN DOVREBBE FAR TORNARE A CASA IL VECCHIO GRUPPO DIRIGENTE, INVECE SI PREOCCUPA DI NON SCONTENTARLO”