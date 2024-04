24 apr 2024 15:33

“LOTITO PENSA DI GESTIRE IL CALCIO A PROPRIO PIACIMENTO” – GRAVINA ACCUSA IL PATRON LAZIALE (CHE VUOLE LA TESTA DEL PRESIDENTE FIGC): “BISOGNA CAPIRE COME SIA POSSIBILE CHE IN ITALIA ALCUNI PERSONAGGI SIANO IN LEGA, IN CONSIGLIO FEDERALE, IN SENATO, POSSIEDONO SQUADRE…” – POI INCENERISCE IL PRESIDENTE DELLA LEGA SERIE A LORENZO CASINI CHE CHIEDE MAGGIORE AUTONOMIA - “PARLARE DI DERIVE DI AUTORITARIA È UNA MANCANZA DI RISPETTO ISTITUZIONALE” – E SULL’EUROPEO DEL 2024…