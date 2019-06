“HANNO DISTRUTTO IL LAVORO DI MIO PADRE. BALDINI SOFFRE TOTTI PERCHE’ NON HA PERSONALITA’” – L’EX PRESIDENTE ROSELLA SENSI TRANCHANT SU PALLOTTA E BALDINI - "È DIVENTATO DIRETTORE SPORTIVO GRAZIE A MIO PADRE, MA NON L'HA MAI RINGRAZIATO” - ZEMAN CI METTE IL CARICO: "TOTTI PIGRO? MACCHE’, A TRIGORIA NON CI SONO REGOLE. DEROMANIZZARE? NO, VOLEVANO DETOTTIZZARE”