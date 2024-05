8 mag 2024 19:28

“LUIS ENRIQUE RISCHIA L'ESONERO? MA CHE DOMANDA È? MA DAVVERO CAPITE QUALCOSA DI CALCIO?" – FINALMENTE NASSER AL KHELAIFI HA CAPITO CHE NON BASTA CAMBIARE ALLENATORI COME MUTANDE PER VINCERE LA CHAMPIONS LEAGUE: IL PRESIDENTE DEL PSG DIFENDE IL TECNICO SPAGNOLO DOPO LA SEMIFINALE DI PERSA CONTRO IL BORUSSIA DORTMUND: “IL CALCIO A VOLTE SA ESSERE INGIUSTO" – ANCHE “LUCHO” ROSICA: “6 PALI TRA ANDATA E RITONO E 31 TIRI IN PORTA. QUESTO È IL CALCIO E VA ACCETTATO, ANCHE SE PERDERE IN QUESTA MANIERA...”