Da una parte c’è la piazza romanista, pronta ad accogliere Romelu Lukaku come il nuovo salvatore della patria, dall’altra c’è lo scetticismo della Gazzetta dello Sport, che oggi si domanda se davvero sarà un affare l’acquisto (in prestito) del belga per la Roma.

Ovviamente a dare una risposta definitiva sarà solo e soltanto il campo. Mourinho lo vuole giallorosso perchè conosce i limiti strutturali del suo attacco, consapevole che il belga potrà fare la differenza, specie se in coppia con Dybala. Ma ci sono anche diversi dubbi che accompagnano l’arrivo di Lukaku nella Capitale. Il primo aspetto da considerare è di natura economica: l’affare per un anno costerà alle casse del club una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 milioni di euro. Nulla a che vedere con quella di Batistuta (che nel 2000 fu pagato 70 miliardi di vecchie lire), ma comunque un bel macigno per i conti di una società che nell’ultimo bilancio ha segnato un rosso di 219,459 milioni di euro.

Ma oltre ai soldi, le perplessità nascono anche dalla condizione fisica del belga: chi lo ha visto allenarsi dal vivo negli ultimi giorni, scrive la Gazzetta dello Sport, racconta di un Lukaku sovrappeso di almeno 4-5 chili. Questo significa che ci vorrà tempo per rimetterlo in forma nel modo più accurato possibile. Anche perché Romelu, storicamente, quando non fa la preparazione pre-campionato ci mette sempre un po’ a carburare, rischiando anche molto a livello di infortuni.

Nella scorsa stagione, o all’Inter, l’inizio fu difficile, pure a causa di un paio di stop (prima una distrazione dei flessori della coscia destra, poi un risentimento alla cicatrice miotendinea del bicipite femorale sinistro), con Big Rom che è poi decollato negli ultimi due mesi, trascinando i nerazzurri in Champions. E ovviamente, all’aspetto fisico è legato quello del rendimento. Portare a buon livello il prima possibile Lukaku vuol dire anche metterlo in condizione di poter far bene.

Per girare a dovere Lukaku ha bisogno di essere supportato da un buon stato di forma, di essere asciutto fisicamente e brillante atleticamente. Perché tutti quei muscoli hanno bisogno di fibre ben allenate per rendere al meglio. Se tutto funzionerà alla perfezione sarà un affare. In caso contrario, ci sarà da capire.

