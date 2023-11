3 nov 2023 23:22

“MA COME CAZZO FAI AD AMMONI' ME?”- ROMAGNOLI SCAPOCCIA CON L’ARBITRO LA PENNA, LA LAZIO CADE A BOLOGNA – IN RETE FERGUSON, LA SQUADRA DI THIAGO MOTTA, CHE AVEVA GIA’ FERMATO JUVE, INTER E NAPOLI, CENTRA IL DECIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO E RAGGIUNGE MOMENTANEAMENTE IN CLASSIFICA IL NAPOLI – SARRI: “ABBIAMO MAGGIORI DIFFICOLTA’ A TROVARE IL GOL RISPETTO ALL’ANNO SCORSO MA NON È CHE NEL SECONDO TEMPO HO VISTO 5 PALLE GOL DEL BOLOGNA…”