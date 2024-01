26 gen 2024 15:53

“MA QUANTE COSE SEI, JANNIK SINNER” – BUFFON IN ESTASI DAVANTI AL TENNISTA ALTOATESINO: “PRIMA CI HAI FATTO INNAMORARE DURANTE LE ATP FINALS. POI, CI HAI PERMESSO DI RIPORTARE A CASA LA COPPA DAVIS. INFINE HAI DECISO DI FARCI SVEGLIARE ALLE 4.30 DI MATTINA PER VEDERTI GIOCARE UNA PARTITA MONUMENTALE CONTRO DJOKOVIC E CONQUISTARE LA TUA PRIMA FINALE SLAM IN CARRIERA” – LE REAZIONI DEL MONDO DEL TENNIS ITALIANO, BERRETTINI: “BRAVINO”…