“MASSIMO FERRERO MI CHIEDE DI TAGLIARE UNA DOMANDA. AL MIO NO. DIVENTA UNA FURIA, MI VIENE QUASI ADDOSSO E SI NASCONDE LA LIBERATORIA DENTRO LA CAMICIA, SCAPPANDO” – LA NUOVA STAGIONE DI “BELVE”, IL RAPPORTO CON MENTANA, MINOLI E SANTORO: LE CONFESSIONI DI FRANCESCA FAGNANI - “NON HO FATTO MAI NULLA PER MOSTRARMI IN COPPIA. NEANCHE UNA FOTO INSIEME A ENRICO. HO FATTO TUTTO DA SOLA, NEL BENE E NEL MALE. L'AMORE È COME IL GIRO D'ITALIA, SI VINCE A TAPPE” – “PERCHÉ TORNAI DA NEW YORK? NOI ROMANI TORNIAMO SEMPRE. IO SENZA LA PIZZA BIANCA NON CI SO STARE” – “LA MELONI? SE LA INTERVISTASSI OGGI LE CHIEDEREI…” - VIDEO: L'IMITAZIONE DI VINCENZO LUCIA