Era finita sotto processo con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta documentale. Ieri per Laura Bovoli, la mamma di Matteo Renzi, è arrivata l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Per il Tribunale di Cuneo non può essere ritenuta responsabile del crac della Direkta, la società che distribuiva volantini pubblicitari per la grande distribuzione, dichiarata fallita nel 2014.

All'epoca Bovoli era alla guida della Eventi 6, la società di famiglia dei Renzi con sede a Rignano sull'Arno (per reati fiscali inerenti alla gestione della Eventi, i genitori di Renzi e la sorella sono stati rinviati a giudizio a Firenze a mag-gio e il processo si aprirà a marzo 2022). La Eventi riceveva gli appalti dalle catene di supermercati per poi affidarsi alla Direkta per la distribuzione. Secondo le accuse della Procura di Cuneo Bovoli avrebbe collaborato con il titolare della Direkta, Mirko Provenzano - che ha patteggiato una con-danna a 1 anno e 8 mesi - nel falsare i conti della società. «Un'assoluzione piena che non lascia dubbi - ha detto l'avvocato Stefano Bagnera alla lettura della sentenza -.

Il giudice ha riconosciuto la totale estraneità della signora Bovoli nelle condotte dell'amministra-tore della società e nella bancarotta». «Ti voglio bene mamma - ha scritto Renzi su Facebook dopo l'assoluzione -. Scusami se hai dovuto subire tutto questo per colpa mia. In tanti mi chiedono perché sulle questioni della giustizia non uso un tono più aggressivo. Per un motivo molto semplice. Io continuo nonostante tutto a credere nella giustizia. E nella verità. La verità arriva, prima o poi. Tante sofferenze ma poi arriva».

