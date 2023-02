“MANDO UN ABBRACCIO VIRTUALE A ALBERTO ZACCHERONI, SPERANDO STIA MALE” - LA GAFFE DA BRIVIDI DI “BILLY” COSTACURTA SULL’EX TECNICO DEL MILAN IN DIRETTA TV SU SKY PRIMA DI MILAN-TOTTENHAM: “SO CHE ANCHE A PAOLO MALDINI FARÀ PIACERE QUESTA COSA”. A QUEL PUNTO CAPELLO INTERVIENE: “CHE STIA BENE". E LUI: "SÌ. PERCHÉ CHE HO DETTO, INVECE?". E DON FABIO…

Alessandro Costacurta è inciampato in una gaffe in diretta tv prima dell'ottavo di finale di Champions League tra Milan e Tottenham, mentre era in collegamento audio e video dagli studi di Sky con Paolo Maldini, intervistato dal prato di San Siro. L'opinionista, prima della domanda, ha voluto ricordare Zaccheroni, ricoverato in rianimazione dopo un trauma cranico, ma è stato tradito da un lapsus: "Ne approfitto per mandare un abbraccio virtuale da parte di tutti noi ad Alberto Zaccheroni, sperando stia male. So che anche a Paolo farà piacere questa cosa", le parole di Costacurta. Capello a quel punto lo corregge: "Che stia bene". E lui: "Sì sì. Perché che ho detto, invece?". Ancora Capello: "Male". Un passo indietro doveroso, a scanso di equivoci.

