“MANILA MI DICEVA SEI MALATO, FATTI CURARE. E LEI SI FREQUENTAVA CON UN ALTRO” – IL 51ENNE LORENZO AMORUSO SVELA GLI ALTARINI DELLA FINE DELLA LOVE STORY CON LA VIVACE MANILA NAZZARO (CHE SI FREQUENTA CON L’EX BALLERINO DI BALLANDO STEFANO ORADEI) – “MI HA TRATTATO CON CATTIVERIA SOLO PERCHE’ PASSAVO UN PO’ DI TEMPO CON LA PLAYSTATION” (A ‘STO PUNTO ERA MEGLIO CON UNA GNOCCA) – “NON MI SAREI MAI ASPETTATO CHE LA SIGNORA NAZZARO DOPO POCHI GIORNI DALLA ROTTURA, PROBABILMENTE GIÀ DA PRIMA, SI FREQUENTAVA CON UN ALTRO. CI SONO LE PROVE. A ROMA LO SANNO TUTTI CHE…”

lorenzo amoruso manila nazzaro

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro si sono lasciati da alcuni mesi. La coppia era prossima alle nozze, ma le sempre più insostenibili incomprensioni hanno evidentemente portato alla rottura della relazione. L'ex calciatore e la ex Miss Italia hanno anche attraversato un'esperienza di lutto molto pesante, perdendo un bambino. In una recente intervista Lorenzo si è sfogato: «Potrei dire tante cose ma la cattiveria con la quale questa persona mi ha trattato tenendomi lontano tre mesi e mezzo, dicendomi "fatti curare", "sei malato" solo perché passavo un po' di tempo con la playstation».

manila nazzaro

«Ho scoperto che piangeva e parlava sui giornali di matrimonio. Abbiamo litigato è vero. Io ho pianto una settimana intera. Ci sono state delle problematiche però non può dare delle responsabilità solo a me facendomi passare per una persona cattiva. Ha fatto tutto lei, allora scordati di me, non ne parlare più. Hai deciso di abbandonare il nostro progetto di vita e quindi fai le tue interviste senza parlare di me. Non mi sarei mai aspettato che la signora Nazzaro dopo pochi giorni dalla rottura - probabilmente già da prima - si frequentava con un altro. Ci sono le prove e credo che a Roma lo sappiano tutti che si sta frequentando con uno», ha concluso Amoruso accusando la ex di averlo tradito.

