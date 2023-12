“MARCENARO NON HA LA STABILITÀ EMOZIONALE PER PARTITE DI QUESTO LIVELLO, AMMONIRA’ MANCINI DOPO 10 MINUTI" – MOURINHO ATTACCA L’ARBITRO DESIGNATO PER SASSUOLO-ROMA DI DOMANI E LA PROCURA FIGC APRE UN’INDAGINE – STRALI DELLO SPECIAL ANCHE CONTRO BERARDI “IRRISPETTOSO” - "LA MIA SQUADRA SENZA INFORTUNI PUÒ LOTTARE, MA SENZA SMALLING È DURA" - E SULLA EUROPA LEAGUE... - VIDEO

José Mourinho infiamma a modo suo la vigilia di Sassuolo-Roma. Nel mirino dell'allenatore della Roma l'arbitro Marcenaro. "Insidie? La prima è il Sassuolo, un’ottima squadra con un bravo allenatore e dei bravi giocatori, un bel progetto. Una squadra che gioca 38-40 partite a stagione ed è una settimana che si prepara e arriverà al top. Quindi la qualità del Sassuolo e i problemi che abbiamo sempre con loro.

Poi mi preoccupa l’arbitro, l’abbiamo avuto tre volte come IV Uomo e la sensazione è che non abbia la stabilità emotiva per un match di questo livello - ha dichiarato lo Special One in conferenza stampa - . La gente guarda a Sassuolo-Roma ma non è solo quello, perché noi siamo a 3 punti dal quarto posto. Non è solo Sassuolo-Roma ma una partita super importante. Il profilo dell’arbitro non mi lascia tranquillo e neanche il Var, è un arbitro con cui abbiamo sempre avuto sfortuna, nell’accettare un certo profilo di lavoro".

Mou lancia anche una frecciata a Domenico Berardi: "Poi c’è un giocatore che devo nominare: Berardi, assolutamente fantastico, lo amo, ma bisogna avere più rispetto per gli avversari e per il gioco. Perché è troppo quello che lui fa per destabilizzare il gioco, prendere in giro, far prendere gialli, prendere rigori inesistenti, è troppo. Lo amo e lo odio. Quel profilo di comportamento in campo, se fosse un mio giocatore avrebbe un grande problema con me perché non mi piace per niente”. Le dichiarazioni, molto forti, non sono passate inosservate nemmeno in sede alla Figc: la Procura ha immediatamente aperto una indagine. Sotto osservazione l'uscita lesiva nei confronti del fischietto Marcenaro.

Lo Special One spera nell'immediato riscatto. "Sicuramente non starò lì a girare la testa dall’altra parte e lasciare andare la situazione. Ho detto che se vogliamo avere l’ambizione di crescere, stare in una situazione di conforto non mi piace, mi darebbe più stimoli e adrenalina lottare per la salvezza piuttosto che stare in una situazione di tranquillità. Ci sono anche allenatori a cui piace giocare bene e restare lì, senza responsabilità. Ho detto che dobbiamo alzare il tono e avere meno superficialità. Ho vinto il campionato col Real con 100 punti e perso il campionato col Real a 93 punti. Punto a punto, dover vincere ogni partita è duro.

C’è bisogno di quella parola da tutti, non solo da 3-4. Noi non abbiamo il potenziale per vincerle tutte, per lottare contro Juve e Inter per il campionato. Però abbiamo il potenziale di stare nella lotta per il 4°-5° posto. Dobbiamo alzare il tono, non so se riuscirò. Ho spiegato anche che si può migliorare con il lavoro di campo, perché io lavoro più con quelli che non giocano che con quelli che giocano. Cristante gioca e riposa e non riesco mai a lavorare. Poi avremo la Fiorentina, finalmente avrò una settimana piena da martedì a domenica".

Mourinho ha ben chiare le potenzialità della sua Roma. "In condizioni ideali ovviamente mi piacerebbe avere più opzioni e qualità. Ma non voglio essere interpretato negativamente. Penso che siamo sottovalutati per che abbiamo fatto, come allenatore, staff tecnico, proprietà. Siamo riusciti a stare lì nella lotta con un altro tipo di potenziale. La mia squadra senza infortuni può lottare, ma senza Smalling è dura. Senza di lui per tre mesi, e mettiamone altri due. Se lui non rientra entro il 2023 vuol dire che lui non fa 68 allenamenti. E anche se dovesse tornare il 31 dicembre, torna a fare cosa? A giocare? Ad allenarsi? E in 3 giorni non recuperi il tuo livello, c’è bisogno di tempo. Voi vedete Kumbulla in gruppo, ma solo quando facciamo riscaldamento e i passaggi. Kumbulla e Smalling sono fuori. Ndicka è venuto qui, e molto bene ha fatto Pinto.

Lui ha detto che era perfetto per la panchina e per crescere con me. Lui è diventato titolare in ogni partita, lì siamo in difficoltà. Sono andato in una direzione mentale in cui ogni settimana sono con questi e cerchiamo di fare il meglio con questi. Senza lamentarsi. Sono molto più positivo. Ndicka a gennaio parte, domani sicuramente Marcenaro dà un giallo a Mancini dopo 10 minuti e non gioca contro la Fiorentina. Ma andiamo avanti”.

