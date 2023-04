“DI MARIA E POGBA SONO CADAVERI CALCISTICI” – L’ANALISI DI ZAZZARONI PROVOCA LA REAZIONE DELL’ARGENTINO SUI SOCIAL! LA CONTROREPLICA DEL DIRETTORE DEL CORSPORT: "NON DISCUTO LA QUALITA' DEL CALCIATORE MA FINORA DI MARIA HA GIOCATO MENO DI UNA PARTITA SU 3" - IERI “IL FIDEO” HA SBROCCATO DOPO ESSERE STATO SOSTITUITO DA ALLEGRI CHE SPIEGA: “ERA DA TANTO CHE NON GIOCAVA, ERA STATO IN NAZIONALE E L’HO SOSTITUITO PERCHÉ…” - VIDEO

Estratto da liberoquotidiano.it

Ivan Zazzaroni ha fatto discutere per alcune provocazioni lanciate durante la trasmissione Mediaset Pressing. Il direttore del Corriere dello Sport ha addirittura ottenuto la reazione di Angel Di Maria, che è stato tirato in ballo in un discorso che di lusinghiero aveva ben poco. Oltre a quello dell’argentino, Zazzaroni ha fatto i nomi di Paul Pogba e Leandro Paredes: quest’ultimi sono a ragion veduta delle grosse delusioni, a partire dal francese che non ha praticamente mai giocato.

(..) “Sicuramente Allegri è pigro in sede di mercato - ha dichiarato Zazzaroni - ma non poteva spendere e poteva prendere solo dei parametri zero. Quando gli hanno detto che c’erano Pogba, Di Maria e Paredes, giocatori di livello internazionale, ha pensato di alzare il livello della Juventus a zero”.

La realtà non è però stata all’altezza delle aspettative, soprattutto per Pogba e Paredes: “Non a caso se vedete il livello delle commissioni 2022, la Juventus è quella che ha speso di più perché prende i parametri zero costosi. Solo che erano due cadaveri, ha preso due cadaveri: uno è Pogba che ancora oggi non vediamo, e l’altro mezzo e mezzo è Di Maria. Paredes? Con tutto il rispetto, si parla di sport, di calcio, cadaveri nel senso calcistici”. Di Maria ha reagito commentando con grasse risate le dichiarazioni di Zazzaroni, in evidente disaccordo con la sua tesi, almeno per quanto lo riguarda

UN FINALE INDECENTE

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

(…) Ho molto apprezzato la reazione composta e spiritosa di Angel Di Maria alla definizione “mezzo cadavere calcistico” - che gli ho attribuito esclusivamente per sottolineare le tante assenze per questioni fisiche che stanno condizionando la sua stagione. L’ho apprezzata e gliel’ho fatto sapere.

Non ho mai messo in discussione l’altissima qualità del trentacinquenne campione del mondo che, insieme all’altro “cadavere calcistico” Paul Pogba, lui intero (sempre e solo per ragioni legate alle rarissime presenze), avrebbe dovuto alzare il livello di questa Juve, costretta da agosto a oggi ad accelerare la crescita di molti giovani (un bene, peraltro).

Trascurando il grottesco caso Pogba, segnalo ai più distratti che delle 41 partite fin qui giocate dai bianconeri, 3.690 minuti, Di Maria ne ha disputate - non sempre completamente - 26 per un totale di 1.394 minuti: non arriva al 38%, ovvero a una su tre. Chi l’ha voluto capire l’ha capito, gli altri - tanti webeti - hanno sparato le solite cazzate ad alzo zero. Sono tuttavia contento di averli fatti divertire. Alla prossima.

Estratto da tuttosport.com

(…) Sulla sostituzione di Di Maria: "Sicuramente è rimasto arrabbiato perchè l’ho tolto ma dovevo fare sostituzioni in base all’andamento della gara. Era da tanto che non giocava, era stato in Nazionale e l’ho tolto per qualcuno che strappasse un po’ di più e che fosse più presente in area".