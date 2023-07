“MATTEO BERRETTINI È RITORNATO. SU DI LUI E MELISSA SATTA LA GENTE SCRIVE SOLO STRONZATE” - L'EX CAPITANO AZZURRO CORRADO BARAZZUTTI PARLA DELLA RINASCITA DEL TENNISTA ROMANO A WIMBLEDON E SU SINNER, ATTESO DA DJOKOVIC IN SEMIFINALE: “FINORA HA FATTO IL SUO DOVERE GRAZIE A UN TABELLONE FAVOREVOLE. A JANNIK SI CHIEDE SEMPRE DI PIÙ, È IL DESTINO DEI MIGLIORI, MA HA IMPARATO A CONVIVERCI. ORA IN SEMIFINALE CONTRO DJOKOVIC IL LIVELLO SALE VERTIGINOSAMENTE”

Un'edizione di Wimbledon da ricordare quella tuttora in corso per l'Italia del tennis, che ha visto Matteo Berrettini 'rinascere' dopo gli infortuni sull'erba dello Slam londinese che nel 2021 lo vide arrendersi solo in finale.

A batterlo allora fu quel Nole Djokovic toccato invece in sorte quest'anno a Jannik Sinner, pronto a sfidare il campione serbo in semifinale.

Un traguardo, quello dell'altoatesino, celebrato da Corrado Barazzutti: "Sinner ha tutto per diventare il più forte al mondo - ha detto l'ex tennista ed ex capitano azzurro di Davis in un'intervista a 'La Repubblica' -. Finora ha fatto il suo dovere, fin qui ha battuto avversari più deboli, aiutato da un tabellone favorevole.

Non sto sminuendo le sue imprese: nel tennis vincere da favoriti, con la pressione addosso, non è affatto semplice. A Jannik si chiede sempre di più, è il destino dei migliori, ma ha imparato a conviverci. Ora in semifinale contro Djokovic il livello sale vertiginosamente". Così invece su Berrettini, sconfitto agli ottavi dal numero uno al mondo Carlos Alcaraz: "Matteo è ritornato. Su di lui e Satta la gente scrive solo str...".

