“SU DI ME STANNO USCENDO SOLO ARTICOLI PIENI DI FALSITA’” - DOPO GIORNI DI ASSENZA CAMILA GIORGI ROMPE IL SILENZIO E CONFERMA: “MI RITIRO DAL TENNIS. MA CI SONO STATE MOLTE VOCI INESATTE SUI MIEI PIANI FUTURI” – LA TENNISTA, RINVIATA A GIUDIZIO PER LE FALSE VACCINAZIONI ANTI-COVID, NON SVELA NULLA SU DOVE SIA: GLI INQUIRENTI DELLA FINANZA, SULLE SUE TRACCE PER NOTIFICARLE GLI ACCERTAMENTI SU ALCUNE PENDENZE FISCALI, CREDONO CHE…

Da gazzetta.it

camila giorgi 6

"Chiedo cortesemente per informazioni veritiere di seguire la mia pagina Instagram, perché finora stanno uscendo solo articoli fake". La ormai ex tennista Camila Giorgi rompe il silenzio. Lo fa con un breve post pubblicato su Instagram, in cui annuncia formalmente il ritiro.

"Ai miei adorati fan - è il prologo -. Sono felice di annunciare formalmente il ritiro dalla mia carriera tennistica. Sono grata per il vostro meraviglioso amore e per il sostegno dato in così tanti anni. Conservo tutti i bellissimi ricordi. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l'ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità che avrò in futuro. una gioia condividere la mia vita con voi e continuiamo questo viaggio insieme. Con tanto affetto, Camila".

camila giorgi

Insomma, Giorgi ma non svela nulla circa il proprio futuro e su dove sia: gli inquirenti della Guardia di Finanza, sulle sue tracce per notificarle gli accertamenti su alcune pendenze, credono che abbia abbandonato l'Europa e si sia trasferita negli Usa. A luglio Camila deve anche comparire davanti al Gip di Vicenza per la prima udienza preliminare dell'inchiesta sui falsi vaccini anti Covid in cui era stata coinvolta insieme alla cantante Madame.

camila giorgi 5 camila giorgi 1 camila giorgi CAMILA GIORGI camila giorgi CAMILA GIORGI CAMILA GIORGI madame camila giorgi camila giorgi e il padre sergio camila giorgi e il padre sergio camila giorgi camila giorgi CAMILA GIORGI camila giorgi 21 CAMILA GIORGI CAMILA GIORGI camila giorgi