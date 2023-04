“MEDVEDEV È UNO DEI GIOCATORI PIÙ SCORRETTI DEL MONDO”, ZVEREV SCHIFATO DALL’AVVERSARIO: DOPO LA STRETTA DI MANO GELIDA, IN CONFERENZA PARTE LA DEMOLIZIONE DEL RUSSO ACCUSATO DI RICORRERE A QUALSIASI ESPEDIENTE PER DESTABILIZZARE IL RIVALE QUANDO E' SOTTO COL PUNTEGGIO (PEGGIO DI BRAD GILBERT!) – LA REPLICA AL VELENO: "ZVEREV HA SERVITO DUE VOLTE PER IL MATCH. PROBABILMENTE DOVREBBE FARLO MEGLIO IN CERTE SITUAZIONI" – VIDEO

Daniil Medvedev. Thriving in the CHAOS ? With Zverev serving for the match twice and holding two match points, @DaniilMedwed eventually comes through 3-6 7-5 7-6(7)!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/JGl1PqAWFH — Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2023

Estratto da fanpage.it

(…)

zverev medvedev

A Montecarlo Zverev infatti non ha gradito le ormai solite bizze dell'avversario Daniil Medvedev protagonista di un vero e proprio show. Dopo aver ripetutamente zittito il pubblico, invitando provocatoriamente ad aumentare i fischi, Medvedev sul 5-4 e servizio del tedesco nel secondo set ha fatto cadere uno dei due paletti che tiene alta la rete. Come se non bastasse poi ecco la violenta pallinata al tabellone, proprio durante il cruciale e tesissimo tie-break finale.

Tutte situazioni che a quanto pare hanno infastidito Sascha che nell'intervista post-partita è stato molto duro: "Medvedev è uno dei giocatori più scorretti del mondo. Prendo la correttezza e la sportività molto, molto sul serio. Sfortunatamente non ha niente di tutto questo".

zverev medvedev

Zverev che comunque ha fatto riferimento anche alle sue responsabilità per la sconfitta, spiegando che non sarebbe dovuto cadere nella trappola di Medvedev, ha voluto poi ulteriormente chiarire: "Un'incredibile rivalità come Federer e Nadal? Ma uno dei motivi per cui Roger e Rafa erano così popolari e la rivalità era apprezzata in tutto il mondo era perché erano sempre corretti l'uno con l'altro. Sfortunatamente non si può dire questo di lui ed è un vero peccato per me come sportivo".

ALEXANDER ZVEREV

E che le cose non stessero andando nel vero giusto d'altronde lo si era capito anche in campo, quando i due si sono ritrovati faccia a faccia per il classico saluto. Zverev ha "offerto" la mano all'avversario, ma poi non lo ha nemmeno guardato in faccia. Mentre il russo sussurrava qualcosa, probabilmente i soliti saluti di circostanza, ecco che Alexander ha già diretto il suo sguardo verso l'arbitro, molto arrabbiato con Daniil. Una scena gelida. Insomma non tira una bella aria tra i due, anche perché Medvedev dopo il match ha provocatoriamente sentenziato: "Zverev ha servito due volte per il match. Probabilmente dovrebbe farlo meglio in certe situazioni".

ALEXANDER ZVEREV ALEXANDER ZVEREV