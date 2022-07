“IL MERCATO DELLA ROMA? SONO FRUSTATO” – ESPLODE LA RABBIA DI MOURINHO PER LO STALLO NELLA CAMPAGNA ACQUISTI. TIAGO “FINTO” HA PORTATO MATIC, CELIK E SVILAR CHE NON POSSONO GARANTIRE AL CLUB GIALLOROSSO L’EFFETTIVO SALTO DI QUALITÀ. NON E’ UN MISTERO CHE MOU VOGLIA DYBALA (CON LA CONFERMA DI ZANIOLO) - A QUESTO PUNTO I FRIEDKIN FARANNO IL POSSIBILE PER ACCONTENTARE LO "SPECIAL…"

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

mourinho FESTA ROMA CIRCO MASSIMO E COLOSSEO

Non ha fatto la «faccia di merda» - è l’espressione che Mourinho usa di solito , riferendola a se stesso, per dichiarare la propria in cazzatura - . Tuttavia ieri sera, così come domenica scorsa a Fiumicino, non è sembrato sereno, soddisfatto . Alla Salita del Grillo, nel cuore di Roma, l’hanno visto a strappi, compariva per poi sparire e ricomparire di nuovo: per alcuni minuti s’ era perso addirittura la figlia Matilde che doveva presentare - e l’ha fatto - “Phygital Sustainbility Expo”, un evento di moda dedicato alla transizione di moda e design.

mourinho zazzaroni tiago pinto

Quando il nostro Aliprandi - il colpo di fortuna del collaboratore errante - l’ha individuato tra la gente e gli ha chiesto del mercato della Roma, Mou si è solo in parte trattenuto: «Ho detto che parlerò i l 13 agosto, a desso però sono frustrato, un pochino frustrato». In sostanza ha confermato q uello che il nostro giornale riporta da settimane : Matic, Celik e Svilar non possono garantire alla Roma l’effettivo salto di qualità, ovvero l’ingresso nella lista ristretta delle potenziali c andidate a un posto Champions . Serve altro, serve lo strappo.

mourinho

Rispettoso delle esigenze finanziarie del club e del lavoro di Tiago Pinto, Mou ha perciò chiesto di poter arrivare a Paulo Dybala, l’ elemento in grado di aggiungere tanta fantasia e soluzioni offensive . Ma al momento il responsabile dell’area tecnica non ha fatto passi convinti nella direzione dell’argentino.

mourinho computer chiuso

Mai e poi mai - aggiungo - José ha peraltro spinto Zaniolo ad andarsene: ha registrato e condiviso passivamente la necessità del club di realizzare una cessione importante prima di puntare a un obiettivo alto. E, almeno potenzialmente, Nicolò era il più indicato a partire.

MOURINHO MATIC 4

Per far tornare il sorriso a Mourinho , legatissimo alla tifoseria e innamorato della città , è sufficiente tenere Zaniolo e prendere Dybala a zero. La sensazione è che a questo punto Tiago farà il possibile per accontentarlo. Dopo una stagione conclusasi con il sorriso e un trofeo internazionale , aprire la successiva con il protagonista principale condannatosi alla faccia di merda sarebbe oltremodo delittuoso.

jose mourinho MOURINHO IMPERATORE