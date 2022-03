“MESSI HA CERCATO DI ESSERE MARADONA SENZA RIUSCIRCI” – SCONCERTI OSA L’INOSABILE E TUMULA IL 7 VOLTE PALLONE D’ORO – “NON È PIÙ DECISIVO, SI COMINCIAVA A VEDERE NEGLI ULTIMI TEMPI AL BARCELLONA. MESSI È STATO UN ATTACCANTE CHE NEL MOMENTO IN CUI LO SCATTO, E LO SCATTO NON LO ALLENI, GLI SI È APPESANTITO, È DIVENTATO UN ALTRO GIOCATORE”

Da ilnapolista.it

Nell’intervista rilasciata a Calciomercato.com, l’editorialista del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha parlato anche di Leo Messi, fischiato dai tifosi del Psg dopo l’eliminazione dalla Champions contro il Real Madrid.

«Messi era la facilità di segnare quando voleva, due dribbling e te lo ritrovavi in porta. Messi che gioca per gli altri ha poco significato. Secondo me ha perso lo scatto. Non è più il vero Messi, certo, non è più decisivo, ma si cominciava a vedere anche negli ultimi tempi al Barcellona. Ormai non è più una soluzione. Ha cercato di essere Maradona senza riuscirci. Messi è stato un attaccante che nel momento in cui lo scatto – e lo scatto non lo alleni – gli si è appesantito, è diventato un altro giocatore».

