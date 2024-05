12 mag 2024 18:50

“MESSI? È STATO GENETICAMENTE MODIFICATO CON GLI STEROIDI FIN DA GIOVANE" - L'EX CENTROCAMPISTA INGLESE JOEY BARTON HA MESSO IN DUBBIO TUTTA LA CARRIERA DELL'ARGENTINO: “PRENDEVA STEROIDI E COSE DEL GENERE IN GIOVANE ETÀ. GLI È STATO SOMMINISTRATO L'ORMONE DELLA CRESCITA E HA PRESO TUTTI I TIPI DI FARMACI PER CRESCERE. PER QUANTO NE SO, NESSUN ALTRO LO HA FATTO. SE LO AVESSERO LASCIATO CRESCERE IN MODO NATURALE NON…”