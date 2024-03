9 mar 2024 14:10

“MI ADDORMENTO QUANDO GUARDO LE PARTITE IN TV, SPECIE QUELLE DALL’ANDAMENTO NOIOSO” – PORTATE UNA TANICA DI CAFFE’ A BRUNO PIZZUL: "COMPIO 86 ANNI, MI SENTO MOLTO BENE A PARTE CHE NON CI SENTO PIÙ COME UNA VOLTA. I COLLEGHI DI OGGI? PARLANO A VELOCITA’ SUPERSONICA, IO ERO NOTO PER FAR ADDORMENTARE. IN PARTE PER LA MIA PIGRIZIA, IN PARTE AL RISPETTO PER IL MEZZO. LA TV NON HA BISOGNO DI TANTE PAROLE..."