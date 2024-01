“MI HANNO FATTO IL VERSO DELLA SCIMMIA A OGNI RINVIO, SONO PERSONE IGNORANTI CHE VANNO SANZIONATE" - IL PORTIERE DEL MILAN MAIGNAN RACCONTA L’EPISODIO RAZZISTA CHE HA PORTATO ALLA SUA USCITA DAL CAMPO A UDINE E ALLA SOSPENSIONE PER 5 MINUTI DELLA PARTITA - "NON VORREI INCONTRARE CHI MI HA INSULTATO, PARLARE NON SERVE A NULLA” – IL NUMERO 1 DELLA FIFA INFANTINO: “SCONFITTA A TAVOLINO PER LE SQUADRE DI CHI SI COMPORTA COSÌ” - MBAPPÉ DURO: “STESSI PROBLEMI E MAI UNA SOLUZIONE” - VIDEO

È lo stesso Mike Maignan a raccontare ai microfoni di Sky Sport l’episodio accaduto alla Dacia Arena e che ha costretto l’arbitro Maresca a sospendere per 5’ il match tra Udinese e Milan: "Nel primo tempo, al primo rinvio sono andato a prendere la palla e mi hanno detto "scimmia", non ho detto niente ma al secondo rinvio l’hanno rifatto allora ho chiamato la panchina e il quarto uomo dicendo che non possiamo giocare così a calcio".

Il portiere francese del Milan poi aggiunge: "Non è la prima volta che è successo con me, ma anche con altri giocatori. Dobbiamo dire cosa sta succedendo in tribuna. Sono persone ignoranti, non tutta la curva. È normale ricevere fischi, ma non questo. Questo non deve succedere".

"Non vorrei incontrare chi mi ha insultato"

Sul sostegno dei compagni che hanno subito appoggiato l’uscita dal campo di Maignan: "Il Milan è un grande club, siamo una famiglia e tutti sono venuti da me a sostenermi. Siamo rientrati con ancora più voglia di vincere, era questa la risposta giusta". Poi sulle persone che l’hanno insultato: "Cosa direi? Non vorrei incontrarli, devono essere sanzionati fortemente, parlare non serve a niente. Noi giocatori possiamo reagire solo così, dicendo ciò che avviene in campo, chi deve prendere decisioni forti è la Procura".

INFANTINO

Mbappé: “Stessi problemi e nessuna soluzione: è troppo”

Un messaggio forte, però, per il peso della sua fama mondiale e perché dà l’dea dell’eco raggiunto dal caso, è quello del fuoriclasse del Psg e della Francia Kylian Mbappé: “Sei molto lontano dall'essere solo Mike Maignan. Siamo tutti con te. Ancora gli stessi problemi e ancora NESSUNA soluzione. Quando è troppo è troppo !!!!!!!!!!!! NO AL RAZZISMO”, ha scritto Mbappé.

E perdonerete la licenzia di lasciare intatta la sua scelta dei caratteri da usare per dirlo. Anche Mauro Berruto, ex ct del volley e oggi deputato del Pd con delega allo sport, si è esposto: “È difficile spiegare l’idiozia di tifosi razzisti, ma in questo caso si può: tifosi di una squadra che gioca con l’87% di stranieri. Le partite vanno sospese, e non per 5 min., finché questi imbecilli non si dedicheranno ad altro”.

Infantino: “Forfait automatici dopo insulti razzisti”

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha chiesto il divieto di andare allo stadio per i tifosi e "forfait automatici" per le squadre i cui ultras lanciano insulti "abominevoli". Le parole del numero uno della Fifa arrivano in seguito agli incidenti razzisti avvenuti in Italia e Inghilterra: “Eventi totalmente ripugnanti e del tutto inaccettabili. I giocatori colpiti hanno il mio totale sostegno”.

La nota poi prosegue: "Oltre al processo in tre fasi (partita interrotta, partita interrotta una seconda volta, partita abbandonata), dobbiamo implementare un forfait automatico per la squadra i cui tifosi hanno commesso atti di razzismo e causato l'abbandono della partita, nonché divieti di stadi in tutto il mondo e accuse penali per razzisti”, ha detto Infantino.

