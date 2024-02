“MI STAI ALTAMENTE SUI COGLIONI. CON TE IN CAMPO DIVENTO RAZZISTA… VATTENE IL PRIMA POSSIBILE” - LEAO MOSTRA I VERGOGNOSI INSULTI SOCIAL DA PARTE DI ALCUNI TIFOSI DEL MILAN E REPLICA: “PERSONE CON LA MENTE PICCOLA” - IL MILAN HA PRESO SUBITO POSIZIONE MOSTRANDO SOLIDARIETÀ AL PORTOGHESE…

newcastle milan leao

"Con te in campo divento razzista… vattene il prima possibile!". È la sintesi dello sfogo truculento, esasperato, violento rivolto a Rafael Leao. Il portoghese vive una delle stagioni più tormentate al Milan: nulla gli viene perdonato da una buona fetta di tifosi che lo accusano di non essere determinante, che per ‘colpa' del suo rendimento caracollante ne risenta tutta la squadra, che dovrebbe essere il campione e leader ma in realtà non ha stoffa per farlo… e quant'altro gli si possa imputare per trovare una giustificazione e un (facile, comodo) bersaglio a cui sparare.

Pure questo fa parte del gioco e della sovra-esposizione mediatica, soprattutto se da te si aspettano sempre il massimo e anche di più. È bastata la partita balorda con il Monza, una prestazione e una sconfitta (tanto pesante quanto rocambolesca) che hanno lasciato un segno profondo per com'è maturata, un match sotto tono da parte di tutta la squadra perché il portoghese fosse ancora una volta messo nel mirino.

LEAO

Questa volta, però, è diverso e anche peggio. Non si tratta di critiche ma dei toni aggressivi, esasperati del più classico hater, odiatore, social. Gli scaglia addosso parole come pietre. La frustrazione provata è pari all'avversione nei confronti dell'esterno d'attacco.

"Non ti riesco più a vedere, non ti riesco più a sopportare – si legge nelle frasi che, a mo' di esempio, il calciatore ha scelto di riportare per spiegare cosa è costretto a sopportare -. Con te in campo divento razzista. Mi stai altamente sui coglioni… vattene il prima possibile tu e chi ti segue".

Leao non si è limitato a rilanciare quegli insulti, a corredo ha anche aggiunto la replica che censura quella forma sbagliata, fuori luogo, inaccettabile di dissenso. Un episodio dal retrogusto amaro, che arriva a poche settimane dalla vicenda vissuta a Udine da Maignan che venne offeso dai tifosi friulani: "Purtroppo nel mondo continua a esserci questo tipo di persone con la mente piccola…".

rafael leao 5

Il Milan ha preso subito posizione mostrando solidarietà al calciatore e all'uomo

