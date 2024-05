8 mag 2024 15:31

“LE MIE SQUADRE NON HANNO UNA IDENTITA’ DEFINITA? LO CONSIDERO UN PREGIO ANZICHÉ UN LIMITE” - CARLO ANCELOTTI VA IN CERCA DELLA SESTA FINALE DI CHAMPIONS STASERA CONTRO IL BAYERN – “ALL’ANDATA I TEDESCHI SONO STATI MIGLIORI DI NOI”. PER I BAVARESI, CHE NEGLI OTTAVI E NEI QUARTI NON HANNO VINTO IN TRASFERTA, È UNA SORTA DI ULTIMA SPIAGGIA ALLA FINE DI UNA STAGIONE DA DIMENTICARE…