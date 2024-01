5 gen 2024 13:16

“I MIEI GENITORI AVEVANO PREGIUDIZI, RISCHIAVO DI SVILUPPARE UN FISICO MASCOLINO” - LA PRIMATISTA ITALIANA DI SOLLEVAMENTO PESI GENNA ROMIDA TOKO KEGNE: “SONO NATA IN CAMERUN, AVEVO 5 ANNI E MEZZO QUANDO SONO ARRIVATA IN ITALIA. LA CITTADINANZA ITALIANA? L’HO OTTENUTA PER MERITI SPORTIVI, AVEVO 18 ANNI - RAZZISMO? SO FARMI RISPETTARE. FORSE UN SOLO EPISODIO: A 12 ANNI, IN SPIAGGIA, DELLE SIGNORE ANZIANE DICEVANO ‘COSA CI FA QUESTA RAGAZZINA NERA AL MARE, NON HA BISOGNO DEL SOLE’. CI RIMASI MOLTO MALE”