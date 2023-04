“MILAN-NAPOLI? UNO SPOT PER IL CALCIO ITALIANO” - FABIO CAPELLO RITIENE LA SFIDA ANCORA APERTA (“MA AL RITORNO PESERA’ L’ASSENZA DI KIM”) E CONTINUA LA SUA BATTAGLIA CONTRO IL MODO DI ARBITRARE DEL CAMPIONATO ITALIANO: “IN EUROPA I DIRETTORI DI GARA NON FISCHIANO FALLI STUPIDI E IL VAR NON INTERVIENE IN CONTINUAZIONE. QUI, INVECE, SIAMO SEMPRE FERMI, COSÌ SI PERDE IL RITMO. UNA COSA INSOPPORTABILE” – “LA FAVORITA PER LA VITTORIA DELLA CHAMPIONS? CITY E REAL MADRID SONO ANCORA SUPERIORI” – E SU RETEGUI…

Estratto dell'articolo di Alessandro Bocci per il “Corriere della Sera”

FABIO CAPELLO

Fabio Capello, 7 scudetti, una Champions, tre Panchine d’oro e adesso opinionista di lusso per Sky : cosa ha pensato al novantesimo di Milan-Napoli?

(...)Uno spot per il calcio e che a proporlo siano state due nostre squadre se permette inorgoglisce».

Perché quanto torniamo nell’ambito domestico i ritmi sono più bassi?

«Perché in Europa i giocatori non si buttano per terra, gli arbitri non fischiano falli stupidi e la Var non interviene in continuazione. Qui, invece, siamo sempre fermi, così si perde il ritmo. Una cosa insopportabile».

(...)

spalletti milan napoli

Insomma, non ce lo vuol dire chi sarà favorito martedì?

«50 e 50 e non per essere diplomatico. Penso davvero che sia tutto ancora aperto. Il Napoli ha la forza e la qualità per ribaltarla. Credo che l’assenza di Kim, per una squadra che dovrà attaccare, sia più pesante di quella di Anguissa. Il Milan dovrà essere bravo e coraggioso a ripartire e sfruttare gli spazi».

(...)

spalletti capello

L’Inter a Lisbona ha dato una lezione al Benfica...

«Ha giocato con personalità, coraggio, intelligenza, senza farsi schiacciare, ribattendo colpo su colpo. Così si fa in Europa. Ora non deve distrarsi a San Siro. Ma ha un bel vantaggio da difendere».

milan napoli

(...)

Il c.t. Mancini si lamenta perché ci sono pochi italiani nelle squadre importanti.

«Roberto ha ragione. È una questione di numeri. Non so se il problema sia irrisolvibile. Le leggi sono chiare. Servirebbe un’attenzione maggiore nei settori giovanili».

Lei avrebbe chiamato Retegui in Nazionale?

capello

«Senza pensarci. Immobile segna nella Lazio ma in azzurro molto meno e Scamacca fa fatica in Inghilterra. Mancini deve qualificarsi per l’Europeo e questo argentino ha buone qualità».

