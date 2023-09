5 set 2023 17:09

“IL MONDIALE E' STATO PREMEDITATO: MESSI DOVEVA VINCERE” - LOUIS VAN GAAL CONTINUA A ROSICARE PER L'ELIMINAZIONE DELLA SUA OLANDA DAL MONDIALE IN QATAR PER MANO DELL'ARGENTINA. E GRIDA AL "COMPLOTTO": “QUANDO VEDI I GOL DELL'ARGENTINA E QUELLI CHE ABBIAMO SEGNATO NOI CAPISCI TANTE COSE, COSÌ COME QUANDO SI VEDONO ALCUNI CALCIATORI ARGENTINI ANDARE OLTRE IL LIMITE SENZA ESSERE PUNITI. ALLORA IO PENSO CHE…"