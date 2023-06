“AL MONDIALE FUMMO COSTRETTE A MOSTRARE I GENITALI PER PROVARE DI ESSERE DONNE” - NEL SUO LIBRO, IL DIFENSORE CENTRALE DELLA SVEZIA FEMMINILE, NILLA FISCHER, HA RIVELATO CHE, AL MONDIALE FEMMINILE DI CALCIO DEL 2011 IN GERMANIA, LEI E LE SUE COMPAGNE DI SQUADRE FURONO OBBLIGATE A MOSTRARE LE PARTI INTIME AL MEDICO PER DIMOSTRARE DI ESSERE DAVVERO DONNE - I TEST FURONO EFFETTUATI DOPO LE PROTESTE DI NIGERIA, SUDAFRICA E GHANA CHE ACCUSARONO LA NAZIONALE DELLA GUINEA EQUATORIALE DI INCLUDERE UOMINI NELLA ROSA…

Da https://www.ilnapolista.it/

NILLA FISCHER

Il difensore centrale della Svezia femminile, Nilla Fischer, ha appena scritto un libro in cui denuncia che le giocatrici svedesi sono state costrette a mostrare le loro parti intime al medico, in occasione del Mondiale femminile del 2011, per dimostrare di essere davvero donne. La Fisher racconta che i test di genere sono stati effettuati nel torneo in Germania dopo le proteste di Nigeria, Sudafrica e Ghana relative alle accuse secondo cui la nazionale della Guinea Equatoriale includeva degli uomini tra le sue fila.

NILLA FISCHER

Il Guardian riprende le parole della Fisher nel suo libro:

«Ci è stato detto che non avremmo dovuto raderci ‘laggiù’ nei prossimi giorni e che avremmo dovuto mostrare i nostri genitali al dottore. Nessuno capiva la cosa della rasatura, ma abbiamo fatto quello che ci è stato detto e abbiamo pensato: ‘come siamo arrivati a questo?’ ‘Perché siamo costretti a farlo ora? Ci devono essere altri modi per farlo. Dovremmo rifiutare? Allo stesso tempo nessuno voleva mettere a repentaglio l’opportunità di giocare un Mondiale. Abbiamo dovuto farlo, non importava quanto fosse malato e umiliante».

In un’intervista al quotidiano svedese Aftonbladet, la Fischer ha spiegato ulteriormente.

NILLA FISCHER

«Ho abbassato rapidamente i pantaloni da allenamento e la biancheria intima. La fisioterapista ha annuito e ha detto ‘sì’ e poi ha guardato il dottore che era in piedi con le spalle alla porta. Ha preso nota e ha proseguito nel corridoio per bussare alla porta accanto. Quando tutti i membri della nostra squadra sono stati controllati, vale a dire hanno esposto la loro vagina, il nostro medico di squadra ha sottoscritto che la squadra nazionale di calcio femminile svedese era composta solo da donne».

Il Guardian commenta:

“Non è chiaro il motivo per cui le giocatrici svedesi abbiano dovuto sostenere un esame fisico quando un test del tampone per bocca – un modo economico e non invasivo per raccogliere il Dna dalle cellule all’interno della guancia di una persona e determinare il suo sesso – è stato ampiamente utilizzato per decenni”.

In un comunicato, la Fifa ha affermato di aver “preso atto dei recenti commenti fatti da Nilla Fischer in merito alle sue esperienze e ai test di verifica di genere condotti dalla nazionale svedese ai Mondiali femminili del 2011”.

NILLA FISCHER NILLA FISCHER