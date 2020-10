“MORTACCI VOSTRI!” – BERRETTINI, UN ROMANO A PARIGI. IL VIDEO DELL'IMPRECAZIONE ALLA TOMAS MILIAN DOPO LA VITTORIA IN 4 SET SUL SUDAFRICANO GEORGE HARRIS - CINQUE ITALIANI AL TERZO TURNO DI PARIGI (SINNER, SONEGO, CECCHINATO, TRAVAGLIA, BERRETTINI PIU’ MARTINA TREVISAN NEL FEMMINILE) NON ACCADEVA DAL 1955 – VIDEO

Luca Marianantoni per gazzetta.it

matteo berrettini

Dopo Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Marco Cecchinato e Stefano Travaglia (e Martina Trevisan nel femminile), anche Matteo Berrettini si è qualificato per il terzo turno del Roland Garros. Il tennista romano ha superato in quattro set il sudafricano Lloyd Harris per 6-4 4-6 6-2 6-3. E’ la prima volta che accade nel singolare maschile a Parigi dal 1955 quando ci riuscirono Nicola Pietrangeli, Beppe Merlo, Orlando Sirola, Giorgio Fachini e Sergio Jacobini.

matteo berrettini

L’azzurro prova a fare la partita fin dalle prime battute, ma trova un avversario decisamente in palla che ribatte colpo su colpo giocando a viso aperto. Sul 5-4 Berrettini arriva al set point sul servizio del sudafricano; fa una palla corta, poi un lob che non segue a rete e alla fine sbaglia una palla corta che non arriva neppure alla rete.

Per l’azzurro c’è anche un secondo set point che Harris cancella con un servizio e una volée. Ma il sudafricano forza troppo, va fuori ritmo, sbaglia e concede un terzo set point a Berrettini; questa volta all’italiano va bene perchè a campo aperto Harris spara in tribuna un rovescio d’attacco che pareva definitivo.

matteo berrettini foto mezzelani gmt013

Nel quarto game del secondo set Matteo arriva alla palla break, ma gli scappa il rovescio e il sudafricano è bravo a tirarsi fuori dalla buca con il servizio per il 2 pari. Sul 3 pari l’azzurro molla la prese e Harris va a prendersi prima un meritato break e poi il set per 6-4 senza sbavature. Nel quarto game del terzo set c’è il break per l’azzurro; Harris stecca e Berrettini sale 3-1. Sul 5-2 un doppio fallo di Harris manda Berrettini al set point che l’azzurro trasforma quando il rovescio di Harris finisce in rete.

Ora la partita dell’azzurro è in discesa, nonostante il suo tennis non sia di primissima qualità. A fare difetto è il rovescio, ma è comunque sufficiente per fare il break, a mantenerlo e a chiudere per 6-3 al terzo match point utile con un servizio vincente.

Al terzo turno Berrettini attende il tedesco Daniel Altmaier, avversario decisamente abbordabile in vista di un probabile ottavo di finale con il vincente del derby spagnolo tra Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta. Con sei azzurri (5 uomini e una donna) al terzo turno, l’Italia ha eguagliato il record dell’Era Open stabilito nel 2007 grazie a Potito Starace, Filippo Volandri, Karin Knapp, Mara Santangelo, Francesca Schiavone e Tathiana Garbin.

matteo berrettini foto mezzelani gmt011

Il record assoluto rimane i 7 azzurri qualificati al terzo turno nel 1947 e nel 1962. Nel 1947 con Marcello e Rolando Del Bello, Illo Quintavalle, Gianni Cucelli, Mario Belardinelli, Carlo Sada e Lucia Manfredi, nel 1962 con Beppe Merlo, Nicola Pietrangeli, Sergio Jacobini, Lea Pericoli, Silvana Lazzarino, Roberta Beltrame e Resy Riedl.