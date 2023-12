“MOURINHO DEVE RESTARE. LUI OGGI E’ LA ROMA” – DAGO VOTA PER LA CONFERMA DELLO “SPECIAL ONE”: “L’UMANITA’ DI MOU E’ TRAVOLGENTE. DOPO DI LUI, IL DILUVIO. MA BISOGNA ANCHE DARGLI UNA SQUADRA DECENTE. FRIEDKIN? BECCHIAMO SEMPRE AMERICANI SENZA SOLDI" – "LUKAKU E’ UN GIGANTE. MA RESTERA’?" – "TOTTI? L’OTTAVO RE DI ROMA. IL SUO MATRIMONIO E’ INIZIATO A FINIRE IL GIORNO DEL SUO ADDIO AL CALCIO: DAGLI OTTANTAMILA DEL SUO STADIO SI È RITROVATO NELLA SOLITUDINE DELLE MURA DI CASA” - E SU LOTITO… - VIDEO

Stefano Boldrini per il Corriere dello Sport - Estratti

Roma Santa e Dannata, by Roberto D’Agostino, Marco Giusti e Daniele Ciprì, non è solo un docufilm: è un affascinante viaggio nella bellezza e nelle contraddizioni della Città Eterna, dove il sacro convive con il profano, dove un locale di proprietà dello Stato Pontificio viene dato in affitto e diventa il luogo più trasgressivo della capitale - il famoso Mucca Assassina -, dove i preti incrociano le puttane e dove la più spettacolare collezione di "piselli" è custodita all’interno del Vaticano (…)

D’Agostino, detto Dago, è il creatore di Dagospia, uno dei siti più cliccati d’Italia. Roberto è anche un grandissimo tifoso della Roma: la segue da sempre

Roma Santa e Dannata, forse Roma è eterna anche per questo

A Roma il bene e il male fanno parte della stessa medaglia. La cristianità e il paganesimo sono complici. Roma è unica: capitale di uno Stato dove nacque il primo grande impero occidentale e sede del Vaticano, Roma è stata e per certi versi lo è ancora, una magnifica attrazione. Tutti gli omosessuali venivano a Roma perché si poteva fare sesso in libertà, anche a poche centinaia di metri da Piazza San Pietro.

pisilli mourinho roma sheriff

Un giorno chiesero a Gore Vidal: perché vive a Roma? E lui rispose: perché a Roma si scopa. Gioacchino Belli definì Roma caput mundi e cloaca. Roma non ha bisogno di fare cultura perché ogni angolo della città ti sbatte in faccia la storia: dal Colosseo e dai Fori alle costruzioni del periodo fascista. Davanti al Colosseo capisci che quel monumento è più vivo di te: porta magnificamente duemila anni di vita

Roma Santa e Dannata anche nel calcio

Unica, il docufilm di Netflix in cui Ilary Blasi racconta la sua versione della fine del matrimonio con Francesco Totti spiega molte cose: Totti è stato il nostro Maradona. Il simbolo del riscatto e del successo sportivo di una città. Totti ha vissuto 27 anni con la maglia della Roma addosso. Non ha studiato, non è laureato, quasi esprimendosi con i fonemi, ma nel calcio è stato un fenomeno assoluto.

mourinho striscione

Totti ci faceva impazzire quando riceveva il pallone a centrocampo e, spalle alla porta, lanciava un compagno verso la rete, Totti è stato davvero l’ottavo re di Roma. Ha rappresentato a livello antropologico qualcosa che all’esterno del Grande Raccordo Anulare non si poteva comprendere. Il pianto dell’Olimpico il giorno del suo addio è stato il pianto di una città. Dopo quel pomeriggio Totti è entrato in un buco nero: dagli ottantamila del suo stadio si è ritrovato nella solitudine delle mura di casa

Quel pomeriggio, disse: ho paura.

mourinho

Aveva già capito cosa lo aspettava e il matrimonio cominciò a finire quel giorno. Totti è stato il motivo che ha trascinato allo stadio per 20 anni i romanisti

Oggi c’è Mourinho, l’uomo dei sold out: i romanisti lo adorano

Noi tifosi siamo affascinati dalla sua passione. È un Mazzone dei tempi moderni. A Ginevra, sotto la pioggia, fino all’ultimo ha cercato di scuotere una squadra modesta, in cui molti giocatori mancano di intelligenza calcistica. Dopo il gol di Pisilli, si è commosso. La sua umanità è travolgente".

Roma santa e dannata anche con le proprietà

Becchiamo sempre americani senza soldi e in ogni caso gli americani nel calcio combinano poco. Oggi contano gli arabi

servette roma mourinho

(...) Io non sono contrario agli algoritmi. Li considero una cosa seria, che produce informazioni attendibili. Il problema è che la Roma prende gli avanzi o giocatori dal fisico delicato

Lukaku è stato una bella mossa

Lukaku è un gigante e si è creata una bella chimica con la città. La domanda è: resterà?

Dago confermerebbe Mourinho?

"Certamente. Mourinho oggi è la Roma. Dopo di lui, il diluvio. Ma a Mourinho bisogna anche dare una squadra decente. Non può fare sempre le nozze con i fichi secchi.

Sull’altra sponda c’è Lotito

totti e ilary

Non parlo dei laziali

Lotito parla anche il latino

Per me può fare quello che vuole, resta un laziale

