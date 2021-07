Da fanpage.it

Florentino Perez sta facendo discutere. Non un colpo di mercato, non dichiarazioni sulla "famigerata" Superlega, ma i suoi audio al vetriolo rivelati dalla rivista El Confidencial. Un polverone incredibile, che ha spinto il patron del Real Madrid a prendere provvedimenti immediati, con azioni legali contro i protagonisti delle pubblicazioni. Le ultime, riguardano ancora una volta un ex tecnico delle merengues ovvero José Mourinho definito da Perez un idiota. In una conversazione telefonica il presidente ha raccontato un aneddoto piccante su Mesut Ozil.

In un audio di una telefonata tra Florentino Perez e un amico, per Madrid Zone, il numero uno madrileno ha parlato dell'esperienza di Mesut Ozil in Spagna. L'allora giovane talento reduce da una fortunata esperienza al Werder Brema e in nazionale, ha avuto un colloquio molto particolare con l'allenatore dell'epoca José Mourinho. Quest'ultimo, preoccupato dalla vita personale del suo giocatore, è "entrato in tackle" rivelandogli dei particolari piccanti sulla sua ultima fidanzata dell'epoca.

Questo il racconto di Perez: "Quando Ozil è arrivato a Madrid ha sostituito la fidanzata con una modella, finché Mourinho non gli disse che quella modella era andata a letto con tutta l'Inter e il Milan e anche con gli staff tecnici di entrambe le squadre (ride). Ozil è arrivato da noi a 21 anni, ma dopo aver scoperto Madrid, ha cambiato stile di vita. Disse alla sua ragazza di andar via, preferendole una modella italiana. Andava da lei con il suo jet, ci andava a letto e tornava. Dopo le parole di Mourinho la lasciò".

