12 gen 2024 19:00

“A MOURINHO FAREI UN CONTRATTO A VITA, NON C’È UN ALTRO MIGLIORE IN GIRO PER LA ROMA”. IL DIRETTORE DI LIMES LUCIO CARACCIOLO, ESPERTO DI GEOPOLITICA, RACCONTA IL SUO FOLLE AMORE PER LA MAGICA: “MI SONO ROTTO UNA COSTOLA A ROMA-NAPOLI MA SONO RIMASTO ALL’OLIMPICO A FESTEGGIARE. MANCINI E AZMOUN SQUALIFICATI PER TRE E DUE GIORNATE MENTRE IL LAZIALE PEDRO SOLO PER UNA? E’ LA REGOLA, 3 A NOI E 1 AGLI ALTRI” – “MOU? MI PIACE MA ALLE VOLTE E’ TROPPO MODERATO…”