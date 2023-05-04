“MOURINHO NON VUOLE RIMANERE CON PINTO O COMUNQUE CON QUESTE CONDIZIONI" - IL GIORNALISTA DEL CORSERA FABRIZIO RONCONE A "TUTTI CONVOCATI" SU RADIO 24 MENA DURO SU TIAGO “FINTO”: "HA FATTO PARTIRE ZANIOLO L'ULTIMO GIORNO DI MERCATO E NON È RIUSCITO A SOSTITUIRLO. NON È IL DIRETTORE SPORTIVO GIUSTO PER LA ROMA, IL NAPOLI HA DIMOSTRATO CHE SI PUÒ VINCERE ANCHE CON POCHI SOLDI. MOU HA FATTO CAPIRE CHE..."

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Da Tutti Convocati -Radio 24

 

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IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO MI SEMBRA CHE CI SIA UNA BELLA SCELTA. DA FICARRA E PICONE IN “LA MATASSA”, AL SOLIDO REBOOT DE “I MAGNIFICI 7” - SU RAI MOVIE ALLE 21, 10 TROVATE IL RICCO E NON COSÌ FORTUNATO FANTASCIENTIFICO “PASSENGERS” - IN SECONDA SERATA RITROVATE IL SPAGHETTI WESTERN SBALLATISSIMO MA SIMPATICO “IL MIO WEST”. CERTO, L’APPARIZIONE DI BOWIE È FULMINANTE, COME LA PUR BREVISSIMA SCENA DI NUDO DI ALESSIA MARCUZZI, MA IL FILM NON STA IN PIEDI. GRANDE OCCASIONE PERSA… - VIDEO

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