IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO MI SEMBRA CHE CI SIA UNA BELLA SCELTA. DA FICARRA E PICONE IN “LA MATASSA”, AL SOLIDO REBOOT DE “I MAGNIFICI 7” - SU RAI MOVIE ALLE 21, 10 TROVATE IL RICCO E NON COSÌ FORTUNATO FANTASCIENTIFICO “PASSENGERS” - IN SECONDA SERATA RITROVATE IL SPAGHETTI WESTERN SBALLATISSIMO MA SIMPATICO “IL MIO WEST”. CERTO, L’APPARIZIONE DI BOWIE È FULMINANTE, COME LA PUR BREVISSIMA SCENA DI NUDO DI ALESSIA MARCUZZI, MA IL FILM NON STA IN PIEDI. GRANDE OCCASIONE PERSA… - VIDEO