“SU MOURINHO SENTO DELLE CAZZATE DI PROPORZIONI ASSURDE” – A “PRESSING” IVAN ZAZZARONI INFILZA RICCARDO TREVISANI: “SECONDO ME AVETE BEVUTO. SAPETE COME È STATO COSTRUITA LA ROMA? GIOCATORI ARRIVATI TARDI O VENDUTI DUE GIORNI DOPO L'INIZIO DEL RITIRO, SONO STATI SPESI ZERO EURO E MOU NON HA TOCCATO PALLA SUL MERCATO…” - TREVISANI: "RUI PATRICIO E' UNA SALMA. CHI L'HA VOLUTO? TIAGO PINTO? NON CREDO" – VIDEO

José Mourinho divide Riccardo Trevisani e Ivan Zazzaroni nell'ultima puntata di Pressing, la netta sconfitta della Roma contro il Milan apre la polemica: "Vero che la squadra ha spesso giocatori infortunati ma come può avere meno punti di Frosinone, Genoa, Verona, Salernitana... Dici che alla fine aggiusta sempre tutto ma in campionato non ha mai aggiustato niente, ha fatto 60 punti nelle ultime due stagioni, cosa che può fare anche il Sassuolo in una stagione in cui va bene. Mercato? Lukaku e Dybala ce li hanno in pochi" incalza il giornalista Mediaset.

"Sento solo caz..te, sapete come è stato costruita la squadra? Giocatori arrivati tardi o venduti due giorni dopo l'inizio del ritiro, sono stati spesi zero euro e Mourinho non ha messo becco nelle scelte. È una pippa Mou, ha vinto perché ha c..., è finito! Quando tra nove mesi saluterà tutti e se ne andrà, sarete contenti" ribatte il direttore del Corriere dello Sport.

