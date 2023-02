“MUOVI QUEL CULO” – ECCO COSA HA DETTO BARELLA A LUKAKU CHE GLI HA RISPOSTO IN MODO VOLGARE: NON SONO MANCATI UN FIGLIO DI ... E UN VAFFA – ZAZZARONI: "TEMPO FA SEGUII UN’INTERVISTA SU DAZN NELLA QUALE "BIG ROM" DICEVA QUESTO DI NICOLÒ: “PENSO CHE LUI SIA LA VOCE DELLA SQUADRA NELLA PARTITA. PARLA SEMPRE, SEMPRE. LITIGHIAMO OGNI GIORNO, MI PICCHIA ANCHE, POI IO PICCHIO LUI. MA SERVONO I GIOCATORI CHE VANNO ALLA GUERRA, ALL’INTER SERVE QUESTO” - VIDEO

Il rimprovero di Lukaku a Barella. pic.twitter.com/E28ASe2qxx — Alessandro (@90ordnasselA) February 13, 2023

Estratto dell’articolo di Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

barella lukaku

Nicolò Barella è l ’aggiornamento ios 22.23 di Antonio Conte, del Conte giocatore. Lo ricorda tantissimo: nella determinazione, n ella sostanza tecnico-tattica, nella ricerca affannosa, ossessiva della vittoria. In una parola, nel carattere . Barella è il sardo tosto che i soldi della paga li vuole meritare tutti. Non risulterà s impatico, forse, ma solo perché è estremamente riservato. Proprio come Anto’. I n campo dà tutto e quando lo vedi scarico è perché ha esaurito le batterie dei polmoni, non quelle del cuore.

Lunedì sera, a Genova, ha scazzato con Lukaku. Sembra che gli abbia urlato «muovi quel culo!». Un incoraggiamento alla Barella. O alla Conte. La reazione di Romelu, che sta vivendo una stagione complicata, è stata plateale e perfino volgare: non sono mancati un figlio di ... e un vaffa .

Domando a chi ha giocato a calcio: vi è mai capitato, in un momento di particolare tensione, di invitare un compagno a darsi da fare di più ? E in che termini vi siete rivolti a lui, senza fare distinzioni di età, ruolo, importanza?

LUKAKU CONTRO BARELLA IN SAMPDORIA INTER

Tempo fa seguii un’intervista su Dazn nella quale, presenti Barella e Lukaku, Big Rom diceva questo di Nicolò: «Penso che lui sia la voce della squadra nella partita. Parla sempre, sempre. Litighiamo ogni giorno, già quando scendiamo sui campi di allenamento, mi picchia anche, poi io picchio lui. Io , Barella e anche Brozovic, siamo giocatori un po’ matti e abbiamo bisogno di questa energia. Servono i giocatori che vanno alla guerra, all’Inter serve questo».

Lasciamo stare le mamme, specie se fanno dei Barella.

LITIGIO LUKAKU BARELLA IN SAMPDORIA INTER