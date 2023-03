“NAINGGOLAN? È UN DELINQUENTE, ESIBIZIONISTA. SE GLI METTI DAVANTI 7-8 SHOTTINI SE LI BEVE TUTTI” – WALTER SABATINI SENZA FRENI: "PAREDES? INDOLENTE, SEMBRA CHE ABBIA PRESO I TRANQUILLANTI. NON CAPISCO COME LA ROMA POSSA AVERE SEMPRE LO STADIO PIENO. QUESTO AVVIENE SOLO PERCHÉ LA GENTE SI FIDA DI MOURINHO" – LA CONFESSIONE: "HO UNA VOGLIA NEVRASTENICA DI TORNARE, SENZA CALCIO SONO UN UOMO DIMEZZATO" – VIDEO

Intervenuto come ospite al canale Twitch della Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha così parlato, partendo dalla sua grande voglia di rimettersi in gioco:

“Ho una voglia nevrastenica di tornare, senza calcio sono un uomo dimezzato, perdo l’identità e non so a cosa pensare. La paura delle partite, la tensione, gli allenamenti… Ora mi sento ridotto a brandelli. Non è una mera questione professionale, ma esistenziale. Sono a pezzi senza lavoro”.

Poi ha proseguito parlando della Roma: “Non capisco come la Roma possa fare sold out sono cose che dovrebbero accadere quando una squadra fa spettacolo, invece avvengono solo perché la gente si fida di Mourinho”.

E su Radja Nainggolan: “Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato in giallorosso, quello che più mi ha fatto arrabbiare è Nainggolan a cui voglio bene come un figlio, ma è un delinquente, è uno che se gli metti davanti 7-8 shottini se li beve tutti. Per lui la vita è un gioco, ma ha dei buoni sentimenti. È un esibizionista, avrebbero dovuto aiutarlo di più i suoi compagni, non dovevano assecondarlo ma marcarlo stretto. Lui ha avuto sempre tutto quello che ha voluto, in campo è un giocatore di primissimo piano. Quello che gli ho visto fare a Roma non l’ho visto in altri giocatori”

Infine, spazio anche a Leandro Paredes, suo ex calciatore che non sta brillando alla Juventus: “Mi sta deludendo, ogni volta che lo vedo in campo mi viene un attacco di rabbia, sta avendo un’indolenza insopportabile. Ma è un buon giocatore, sa verticalizzare come nessuno in Europa. La versione attuale sembra che prenda i tranquillanti”

