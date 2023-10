“NAPOLETANO TERRONE DI MERDA” – NUMEROSI GLI EPISODI DI RAZZISMO CONTRO I TIFOSI AZZURRI NELLE TRIBUNE DELLO STADIO BENTEGODI DI VERONA DURANTE HELLAS-NAPOLI: CORI OFFENSIVI E INSULTI RAZZISTI – UN ALTRO VIDEO DIFFUSO SUI SOCIAL MOSTRE LE CONTUMELIE RICEVUTE DA UN RAGAZZO CHE, PASSANDO ACCANTO AD ALCUNI TIFOSI VERONESI, HA OSATO GRIDARE "FORZA NAPOLI'"… - VIDEO

insulti contro tifosi napoletani a verona 3

(ANSA) - "Sono numerosi gli episodi di razzismo ai danni dei napoletani che si sono registrati prima, durante, e dopo la partita del campionato di Serie A tra Verona e Napoli. Durante la partita, in tribuna, sono stati presi di mira tifosi e giornalisti napoletani, bersaglio di insulti continui, parolacce e bestemmie da parte dei supportes avversari. Un video diffuso social ha immortalato gli insulti razzisti ricevuti da un ragazzo che passando in bicicletta accanto ad alcuni tifosi veronesi ha gridato, con ironia, "Forza Napoli'". Lo denuncia il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.

insulti contro tifosi napoletani a verona 2

"Scene di razzismo e intolleranza semplicemente inaccettabili. Questo non è sport, non è calcio. L'ignoranza e la grettezza di alcuni tifosi non può essere in alcun modo tollerata. Queste persone vanno individuate e punite severamente, gli deve essere impedito di mettere piede all'interno degli stadi. Questa volta i video sui social saranno utili a identificare questi razzisti senza remore che attendono una partita per sfogare tutta la loro frustrazione. La mia piena solidarietà - aggiunge - ai giornalisti e ai tifosi che hanno dovuto subire questi pesanti e violenti attacchi".

insulti contro tifosi napoletani a verona 1

"A Verona per la partita contro il Napoli sono andate in scena cose vergognose. Prima, alcuni pseudo tifosi del Napoli, giustamente daspati e rispediti a casa, per lanci di fumogeni in strada e comportamenti incivili. Poi, un vero e proprio assalto ai giornalisti in tribuna stampa, video con frasi razziste e insulti al limite della violenza. Chiedo alla FIGC di intervenire e mi chiedo quando il nostro calcio diventerà civile come quello inglese, capace davvero di ospitare le famiglie. Gli insulti di discriminazione territoriale sono manifestazioni incommentabili, così come gli insulti e i tentativi di aggressione ai giornalisti sono assurdi". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

LA CURVA DEI TIFOSI DELL HELLAS VERONA - STADIO BENTENGODI