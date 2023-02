21 feb 2023 12:19

“IL NAPOLI È SEMPRE STATO IL PIU’ ONESTO” – STASERA IL NAPOLI SFIDA L’EINTRACHT IN CHAMPIONS, DE LAURENTIIS LANCIA STILETTATE ALLA JUVE E SFERZA L’AMBIENTE: “È GIUSTO CHE IL TIFOSO DICA LA QUALUNQUE, IL TIFOSO NON SA. A MAGGIO PARLAI DI SCUDETTO. SPALLETTI NON CI CREDEVA? GLI ALLENATORI DEVONO ALLENARE E SPALLETTI È BRAVISSIMO, SPETTA A NOI FARE IL MERCATO”