“NAPOLI SIAMO NOI. PRESIDENTE E TIFOSI UNITI PER VINCERE!” LA PACE DI DE LAURENTIIS COL TIFO ORGANIZZATO. L’INCONTRO È AVVENUTO ALLO STADIO MARADONA PRIMA DELLA GARA COL VERONA FINITA 0-0 – AMPIO TURN OVER PER SPALLETTI CHE RITROVA OSIMHEN IN VISTA DEL RITORNO DI CHAMPIONS CON IL MILAN. IL NIGERIANO GIOCA VENTI MINUTI E COLPISCE UNA CLAMOROSA TRAVERSA.

de laurentiis e capi del tifo organizzato

Un incontro di quasi due ore all’interno dello stadio Maradona per sancire la pace. Come si evince dal tweet del presidente Aurelio De Laurentiis con tanto di foto sorridente con tutti i capi ultras delle curve.

Insomma il dialogo è ripartito e oggi contro il Verona tutto lo stadio intero tiferà. Se poi si tratterà di una tregua o pace vera lo dirà il tempo. Oggi c’è da registrare un passo avanti fra le parti, nell’interesse di Napoli.

NAPOLI-VERONA 0-0

Turnover massiccio per far riposare i big in vista di martedì sera contro il Milan, ma il problema attuale del Napoli è l’attacco spuntato: col Verona finisce 0-0. Una gara dall’enorme possesso palla azzurro (quasi l’80%), ma senza fare un solo tiro in porta. Al 73’ Spalletti mette dentro anche Osimhen per far riassaporare al nigeriano in campo in vista della Champions e in effetti con lui l’attacco è salito di tono, come si è visto anche dalla traversa piena colpita dall’attaccante all’82’. Alla fine il Verona porta a casa un punto utile per continuare a sperare nella salvezza, mentre il Napoli ora ha solo il pensiero a martedì sera contro il Milan. Lo scudetto, di fatto già in testa, può aspettare.

osimhen maschera