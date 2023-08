“LA NAZIONALE? ABBIAMO TOCCATO L'APICE NEL LUGLIO 2021 E POI C'È CROLLATO IL MONDO ADDOSSO” - GIORGIO CHIELLINI: “DOPO L'EUROPEO ABBIAMO SOTTOVALUTATO LE PRIME PARTITE, FORSE C'ERA ANCORA LA SBORNIA DI WEMBLEY. C'ERAVAMO ILLUSI CHE FOSSE PIÙ FACILE E BELLO, PERÒ AVEVAMO IL RECORD DI RISULTATI UTILI CONSECUTIVI E QUELLO NON È MAI UN CASO – MANCINI? NON AVEVA PIU’ LE MOTIVAZIONI PER CONTINUARE. SPALLETTI? PROFILO PERFETTO – L’ARABIA SAUDITA? ORA QUALSIASI GIOCATORE O ALLENATORE LA PRENDE IN CONSIDERAZIONE”

Estratto dell’articolo di Gianluca Oddenino per “la Stampa”

CHIELLINI

Giorgio Chiellini, da capitano dell'Italia campione d'Europa, che cosa pensa di quel che succede nella Nazionale?

«L'addio di Mancini è stato inaspettato. Io credo che il mister non avesse più le motivazioni adatte per continuare».

[…] Spalletti è la scelta giusta?

«Sono contento che la federazione si stia muovendo verso un tecnico che ha un profilo perfetto per ripartire. Sono fiducioso che dopo la risoluzione degli aspetti burocratici, possa iniziare a costruire un gruppo che poi dovrà in tutti i modi partecipare ai prossimi Europei […]».

chiellini

Sarebbe stupito di vedere Mancini allenare l'Arabia Saudita?

«No. Ora qualsiasi giocatore o allenatore la prende in considerazione».

Che cosa è successo alla Nazionale in questi due anni? Dal trionfo al caos...

«Abbiamo toccato l'apice nel luglio 2021 e dopo l'Europeo abbiamo sottovalutato le prime partite, forse c'era ancora la sbornia di Wembley. Poi c'è crollato il mondo addosso: c'eravamo illusi che fosse più facile e bello, però avevamo il record di risultati utili consecutivi e quello non è mai un caso».

Il futuro come lo vede?

«I giovani ci sono. Non siamo una nazione che può avere dieci campioni per ruolo, ma sono fiducioso per Europeo e Mondiale. […]».

AGNELLI CHIELLINI

Il suo amico Buffon sarà capo delegazione...

«[…] Sarà un grande valore aggiunto […]».

L'ultimo pezzo della BBC, invece, è fuori rosa nella Juve. Come vive il caso Bonucci?

«Ci siamo sentiti e visti a metà luglio in Toscana. Provo dispiacere perché avrei preferito un'uscita diversa: Leo andava celebrato come si deve. […] Spero possano trovare una soluzione che possa andare bene a tutti, ma la Juve è un'azienda-società che non ha problemi nel fare scelte impopolari».

giorgio chiellini 6

La "sua" Juve è quella che ha cambiato meno, puntando sulla continuità. Può puntare a vincere lo scudetto?

«Deve farlo, ma penso che non dipenda solo da loro. La Juve non è la favorita e può essere di buon auspicio perché negli ultimi due anni ha vinto chi non era favorito. […]».

La sua griglia scudetto?

«Napoli e Inter davanti. Poi ci sono Milan e Juve, che ha il vantaggio di non giocare le coppe. Sono curioso di vedere l'Atalanta, che sta facendo un mercato interessante. Roma e Lazio possono fare una buona stagione […]».

giorgio chiellini 3

[…] Perché l'Arabia Saudita fa paura?

«C'è già la Premier che fa paura al calcio italiano... Questo non è fuoco di paglia e stanno cambiando gli equilibri mondiali. Quando Ronaldo diceva che sarebbero diventati tra i primi campionati al mondo, lo prendevano per matto...». […]

giorgio chiellini 2