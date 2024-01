“IN NAZIONALE SAREI RIMASTO ALTRI 10 ANNI, MA NON HO NULLA DA RIMPROVERARMI” - LA SUPERCAZZOLA DI ROBERTO MANCINI IN TV DA FAZIO: ELOGIA LA NAZIONALE MA NON RIVELA QUALI SONO STATE LE RAGIONI DELLE DIMISSIONI, E PER NON DIRE CHE LA SCELTA È STATA FATTA PER SOLDI SI LANCIA IN UN DISCORSO FUMOSO: “QUANDO ACCADONO QUESTE COSE COSÌ, QUALCOSA DI SBAGLIATO C’È SEMPRE. A ME È DISPIACIUTO TANTISSIMO, PERCHÉ SAREI STATO IN NAZIONALE A LUNGO” (E QUINDI? CHI O COSA GLI HA FATTO CAMBIARE IDEA?) - VIDEO

Roberto Mancini lo dice tutto d’un fiato: «In Nazionale sarei rimasto altri dieci anni, è stato doloroso andar via». È in diretta sul Nove, ospite di Fabio Fazio a «Che tempo che fa».

L’occasione è la presentazione del libro di Gianluca Vialli «Le cose importanti». L’ex ct azzurro, oggi in Arabia («mi trovo molto bene ma c’è da lavorare duro») si sofferma a lungo sull’amico di una vita, Luca, scomparso un anno fa per un tumore al pancreas: «Abbiamo vissuto insieme anni bellissimi da giovani — dice commosso — abbiamo vinto e fatto una vita insieme. Io lo sento sempre insieme qua con me.

È come se Gianluca non se ne fosse mai andato, come se fosse a Londra in questo momento. Perché ci sono stati mesi in cui non ci siamo sentiti, quando lavorava in Inghilterra. Ma credo che l’amicizia fraterna vada al di là di tutto, quindi non contava quante volte ci vedessimo in un anno o ci sentissimo, eravamo legati moltissimo e così per me lui è ancora qua».

L’addio alla Nazionale

Sull’addio alla Nazionale, l’estate scorsa, resta sibillino. Non rivela quali sono state le ragioni delle dimissioni, avendo peraltro sempre smentito che fosse stata una scelta fatta per soldi: «Non mi rimprovero nulla. Quando accadono queste cose così, qualcosa di sbagliato c’è sempre. Però questa è la nostra vita: a volte l’allenatore viene mandato via e nessuno ne parla, a volte si dimette. A me è dispiaciuto tantissimo, perché sarei stato in Nazionale a lungo, perché mi trovavo benissimo ed è stato un grande dispiacere».

Il ritorno alla Sampdoria

Infine, la Sampdoria, il sogno nel cassetto, che poi era lo stesso che aveva Vialli quando aveva tentato di rilevare il club dall’ex presidente Ferrero:

(...) il mio sogno è quello di tornare alla Samp: 15 anni sono stati tanti, una vita piena di vittorie e gioie. Mi piacerebbe molto tornarci».

