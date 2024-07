17 lug 2024 09:57

“IL NO ALLE OLIMPIADI DEL 2024 A ROMA? LA FERITA RIMARRÀ TUTTA LA VITA” – MALAGO’ HA ANCORA IL DENTE AVVELENATO CON LA RAGGI: “FU UNA DECISIONE POLITICA DELLA CITTÀ. UN ERRORE CLAMOROSO, CON LE OLIMPIADI SEI OBBLIGATO AD AVERE 8-10 STADI CON CERTI PARAMETRI; QUI STIAMO ANCORA DECIDENDO COME ALLESTIRE 5 STADI PER GLI EUROPEI 2032” – GLI OBIETTIVI IN VISTA DEI GIOCHI DI PARIGI? "VINCERE UNA MEDAGLIA IN PIÙ DELLE 40 DI TOKYO. MI ASPETTO MOLTO DAL TENNIS E DALLA BOXE”