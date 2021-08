“NOI NON SIAMO UN CENTRO MASSAGGI"– I TIFOSI DELL’INTER SI SONO ROTTI IL CAZZO DEGLI ZHANG E HANNO APPESO STRISCIONI E CANTATO CORI PER CONTESTARE LA PROPRIETÀ CINESE – DOPO CONTE, HAKIMI E LUKAKU, ORA L’INTER RISCHIA DI PERDERE ANCHE LAUTARO MARTINEZ, CORTEGGIATO DAL TOTTENHAM – GLI INGLESI SAREBBERO PRONTI A INVESTIRE 90 MILIONI DI EURO E CON I 180 MILIONI GIÀ MESSI IN CASSA, GLI ZHANG RIENTREREBBERO DEL PRESTITO DA 275 MILIONI DAL FONDO AMERICANO OAKTREE… - VIDEO

Guido De Carolis per il "Corriere della Sera"

All'Inter le brutte notizie sono un po' come le partenze, non finiscono mai. Il club nerazzurro è una gioielleria, con il proprietario deciso a vendere i suoi pezzi al miglior offerente. Non ci sono saldi né liquidazioni, Hakimi e Lukaku hanno portato ben 180 milioni, il massimo possibile. La proprietà aveva chiesto a giugno di chiudere con un attivo di bilancio di 70 milioni, ha alzato l'asticella, si deve arrivare a 100.

Due le strade per placare la voracità degli Zhang, decisi a rientrare dell'investimento: abbassare il budget per i nuovi acquisti o vendere un altro gioiello. È la seconda via a terrorizzare il popolo interista. La contestazione al presidente Steven Zhang, ritiratosi in Cina, va avanti da giorni. È continuata a Parma con striscioni e cori, prima, durante e dopo l'amichevole dei nerazzurri contro la nuova squadra di Gigi Buffon, che non è stato convocato.

Oggi sarà il giorno dell'addio ufficiale di Lukaku e quello del probabile arrivo di Edin Dzeko, sostituto del belga. A conti fatti il miglior rimpiazzo possibile, non avendo la dirigenza capacità di spesa. Due milioni alla Roma, biennale al bosniaco da 5 e buco in attacco coperto. Il centravanti aveva strappato una promessa alla Roma, con cui aveva un altro anno di contratto: davanti a un'offerta a me gradita dovete lasciarmi libero. La società giallorossa, nonostante le rimostranze di Mourinho, onorerà la parola.

In cambio dovrebbe avere l'ex interista Icardi, a segno nell'esordio del Psg in Ligue1, ma in lista di partenza, destinazione Roma: la formula è quella del prestito, i francesi si accollano in parte l'ingaggio da 10 milioni. L'arrivo di Dzeko tranquillizza Simone Inzaghi. Ad agitare il sonno del nuovo tecnico sono le proposte per Lautaro. Per l'argentino, fresco vincitore della Copa America, piovono offerte e sono pesanti. L'ansia in casa interista cresce, come si è visto le possibilità di resistere agli affondi sono nulle, c'è solo la necessità di spuntare il miglior prezzo, Lukaku e Hakimi insegnano.

L'interesse dell'Atletico Madrid è noto da tempo, gli spagnoli però non si sono mai spinti oltre i 50 milioni. Ci ha pensato il Tottenham a terrorizzare l'ambiente nerazzurro. Il Times riferisce di un'offerta da 70 milioni più 20 di bonus. La dirigenza interista fa muro, lo dichiara incedibile, definisce l'operazione impossibile. Conta però la volontà di Suning e della famiglia Zhang, molto più intimorita dalle imposizioni del governo cinese che dalle proteste della tifoseria. Se da Nanchino arriva un altro obbligo di vendita Marotta e Ausilio possono protestare, ma non hanno armi per opporsi.

Si vedrà, la speranza è che il Tottenham non venda Kane al City e non invii un'offerta all'Inter per Lautaro. Con i 180 milioni già messi in cassa e gli eventuali 90 per Lautaro, gli Zhang rientrerebbero del prestito da 275 milioni girato dal fondo americano Oaktree a Great Horizon, la società tramite cui Suning controlla l'Inter. Lautaro, orfano di Lukaku era in campo dall'inizio a Parma, al suo fianco il giovane uruguaiano Satriano, l'Inter ha vinto 2-0 senza troppo penare, con una rete di Brozovic e l'altra di Vecino.

A dieci giorni dal campionato, la partita più importante è resistere sul mercato. Lautaro salterà la prima giornata per squalifica, c'è da capire se vicino a Dzeko giocherà Sanchez o Correa. Il laziale è il prescelto, gli altri (Zapata e Vlahovic) sono fuori budget, contando che serve anche un esterno e l'olandese Dumfries è una possibilità, Cina permettendo.

