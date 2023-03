“NON CI SARÀ UN TERZO DERBY PER LA ROMA, GIUSTO?” – DOPO LA VITTORIA DELLA LAZIO DI IERI, LA SECONDA STAGIONALE NELLA STRACITTADINA, L'EX GIALLOROSSO ALESSIO ROMAGNOLI LANCIA UNA FRECCIATA A MOURINHO, CHE DOPO LA DOPPIA L'ELIMINAZIONE DEI BIANCOCELESTI DA EUROPA LEAGUE E CONFERENCE, AVEVA COMMENTATO: “NON AVRANNO UNA TERZA COMPETIZIONE EUROPEA, NO?” – GIANLUCA MANCINI, USCITO DALLO SPOGLIATOIO A MUSO DURO E BATACCHIO AL VENTO, PRENDE DI PETTO ROMAGNOLI: “PEZZO DI MERDA” – ECCO CHI C'ERA IN TRIBUNA: LE FOTO BY MEZZELANI+VIDEO

1 – LAZIO, ROMAGNOLI E LA FRECCIATA A MOURINHO: LA FRASE IRONICA DOPO IL DERBY

"Ho sognato un esordio così nei derby. Non ci sarà un terzo derby per la Roma se non sbaglio giusto? Sappiamo loro come giocano, ma noi siamo stati più bravi". Alessio Romagnoli esulta e non risparmia una frecciata a José Mourinho dopo il derby vinto per 1-0. Il tecnico della Roma, con i biancocelestesti usciti dall’Europa League e dalla Conference, aveva commentato: “Non avranno una terza competizione europea, no?”.

A distanza di giorni la risposta del difensore della Lazio, che poi ha continuato a Lazio Style Channel: "Guardi la classifica e…? Dico che è ancora lunga. Mancano tante partite ancora. Vedremo al terzo derby. Faremo tre su tre". [...]

2 – MANCINI AFFRONTA ROMAGNOLI COMPLETAMENTE NUDO, SUCCEDE DI TUTTO DOPO LAZIO-ROMA: “PEZZO DI…”

[…] Ma le storie tese non si sono esaurite in campo, visto che gli animi si sono surriscaldati ulteriormente nel ventre dell'Olimpico, fino a sfiorare lo scontro fisico in un tutti contro tutti che ha visto coinvolti anche José Mourinho e Claudio Lotito. Tutto sarebbe scaturito dal fatto che Alessio Romagnoli, deviando dal percorso abituale per raggiungere lo spogliatoio della Lazio, sia passato davanti a quello della Roma per festeggiare rumorosamente la vittoria nella stracittadina.

"Ora non parlate più?", ha urlato, scatenando la reazione di Gianluca Mancini, che aveva chiuso la partita da capitano dopo l'uscita di Pellegrini.

La situazione è degenerata, racconta la Gazzetta dello Sport, quando Mancini è uscito completamente nudo dal proprio spogliatoio per affrontare Romagnoli a muso duro: "Pezzo di m….". A quel punto il caos è stato totale, ed è intervenuto il presidente biancoceleste Lotito per dividere i due contendenti, mentre i toni salivano e cresceva il rischio di uno scontro fisico.

A quel punto si è materializzato anche Mourinho, che era squalificato ma che secondo la Roma era stato autorizzato a stare in spogliatoio dopo la partita. Con lui anche il vice Foti, che aveva diretto la squadra dal campo. […]

