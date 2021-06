“NON C’E SPAZIO PER LE FASCE PER CAPELLI NEL CALCIO” – LIAM GALLAGHER (EX OASIS) SPARA A ZERO CONTRO GREALISH, L’ASTRO NASCENTE DEL CALCIO INGLESE (MA ANCHE TOTTI E HAALAND HANNO USATO LE FASCETTE: NON E' DA QUESTI PARTICOLARI CHE SI GIUDICA UN GIOCATORE) – IL CT DELL’INGHILTERRA SOUTHGATE DOPO LO SCIALBO ZERO A ZERO CONTRO LA SCOZIA: “SERATA FRUSTRANTE” - E SULLE DIFFICOLTA’ DI KANE…

DA ansa.it

"È stata una serata frustrante. Sappiamo che possiamo giocare meglio di così: dobbiamo rendere onore alla Scozia che si è difesa valorosamente e ha giocato bene.

Alla fine, non abbiamo fatto abbastanza per vincere la partita: quando non facciamo molto per vincere una partita dobbiamo almeno assicurarci di non perderla. Comprendiamo che questa è una delusione per i nostri tifosi, ma ci rifaremo nella prossima partita". Così Gareth Southgate, ct dell'Inghilterra, dopo il deludente pareggio senza reti con la Scozia, a Wembley.

"Le difficoltà di Harry Kane in attacco? Tutta la squadra deve migliorare. Sappiamo che non abbiamo fatto abbastanza per vincere, nei prossimi giorno approfondiremo - aggiunge -. Stiamo ancora lavorando sulle nostre sequenze offensive. Giochiamo partite di altissimo livello, con molta intensità, trovare spazi è molto difficile. La Scozia si è difesa molto bene". (ANSA).

