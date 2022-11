“NON SI PARCHEGGIA QUI” - LO SLOVENO BIJOL DELL’UDINESE TROVA UN MESSAGGIO COL ROSSETTO SUL FINESTRINO DEL SUO PORSCHE PARCHEGGIATO SULLE STRISCE PEDONALI IN PIENO CENTRO STORICO A UDINE - QUALCUNA HA LASCIATO UN ELOQUENTE MESSAGGIO SCRITTO IN INGLESE PER ESSERE SICURI CHE IL CALCIATORE CAPISSE - POI SONO ARRIVATI I VIGILI CHE… COME E’ FINITA

Da fanpge.it

Jaka Bijol ci ha messo poco ad imporsi in Serie A: arrivato questa estate all'Udinese dal CSKA Mosca per poco più di 4 milioni, il 23enne difensore della nazionale slovena si è preso la maglia da titolare in poche partite. Bijol ha giocato dal primo minuto le ultime otto gare della formazione friulana e sarà in campo a guidare la retroguardia di Sottil anche domani al Maradona contro il Napoli.

La vigilia della trasferta sul Golfo non è stata tuttavia delle più tranquille per lo sloveno, visto il trambusto che si è generato oggi pomeriggio a Udine a causa della sosta selvaggia della sua Porsche. Poco prima delle 15 la vettura di lusso è stata parcheggiata sulle strisce pedonali in pieno centro storico, attirando ovviamente l'attenzione di chi aveva intuito che il proprietario potesse essere qualche VIP che andava di fretta ed evidentemente se ne fregava dei divieti.

BIJOL

Qualcuno tuttavia non si è limitato a borbottare o chiamare i vigili, ma è passato direttamente all'azione per far capire a chi aveva lasciato lì il macchinone che certe cose non vanno bene. Qualcuna più che qualcuno, visto che sul finestrino della Porsche è stato lasciato un eloquente messaggio scritto col rossetto. In inglese per essere sicuri che il destinatario capisse: "No park here!", ovvero "non si parcheggia qui!", messaggio ribadito anche più dietro sulla fiancata.

Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della stradale, che hanno verbalizzato al giocatore una multa di poco meno di 100 euro per sosta vietata. Se Bijol ha chiaramente torto – codice della strada alla mano – e pagherà senza bettere ciglio la multa, questo ovviamente non autorizza chicchessia ad imbrattare la sua macchina. L'Udinese ha dunque pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per avere a sua volta giustizia: "In merito all’episodio coinvolgente il nostro calciatore Jaka Bijol, la cui auto è stata imbrattata questo pomeriggio, Udinese Calcio comunica che verrà sporta querela nei confronti di chi si è reso responsabile di questa azione".

