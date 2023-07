“NON SO SE ESSERE PIÙ ARRABBIATA O INCREDULA” - LA TUFFATRICE GIULIA VITTORIOSO CONTRO I TELECRONISTI RAI LEONARDUZZI E MAZZUCCHI DOPO LE SPARATE AD MINCHIAM AI MONDIALI DI NUOTO: ORA PENSA ALLA DENUNCIA – “HANNO FATTO IL MIO NOME, NON CI VOLEVO CREDERE. POI COME NULLA FOSSE HANNO CONTINUATO A DIRE COSE SESSISTE SU TUTTI, FRASI IRRIPETIBILI. CONOSCO MASSIMILIANO MAZZUCCHI DA QUANDO HO 7 ANNI. LEONARDUZZI? MAI SENTITO”

Giulia Vittorioso, la tuffatrice italiana di 21 anni offesa in diretta durante la finale mondiale del trampolino tre metri sincronizzato donne, si è sfogata in una lunga intervista.

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giulia Vittorioso ha detto: “Non so se essere più arrabbiata o incredula. L’ho sentito con le mie orecchie. Mi ero appena collegata, saranno state le 8.30, si capiva chiaramente che i due telecronisti non sapevano di essere in onda”.

La tuffatrice ha aggiunto: “Hanno fatto il mio nome, non ci volevo credere. Poi come nulla fosse hanno continuato a dire cose sessiste su tutti, frasi irripetibili che non stanno né in cielo né in terra”.

Giulia Vittorioso ha spiegato: “Conosco Massimiliano Mazzucchi da quando ho 7 anni, fino a un paio di anni fa ci vedevamo in piscina tutti i giorni e non mi ha mai detto niente di simile. A parte questo, è toccato a me, ma se fosse successo a un’altra tuffatrice una simile offesa sessista non sarebbe stata giusta lo stesso”.

Su Lorenzo Leonarduzzi ha invece detto: “Mai sentito, le volte che le mie gare sono andate in onda sulla Rai la telecronaca era di Bizzotto e Bertone. Ha detto che siamo parenti? Non siamo parenti in alcun modo, a meno che non abbia dei parenti nascosti”.

La tuffatrice ha poi precisato di non aver ricevuto le scuse da parte dei due: “Assolutamente no, è assurdo. Nemmeno Massimiliano (Mazzucchi, ndr) che mi conosce bene. La punizione mi pare davvero il minimo“.

Giulia Vittorioso potrebbe presentare una denuncia per quanto accaduto: “Non lo escludo, deciderò cosa fare assieme ai miei genitori che sono molto arrabbiati

