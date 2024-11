15 nov 2024 19:01

“NON SONO STATO ESONERATO DALLA JUVE PER COLPA DI GIUNTOLI” - MAX ALLEGRI, ANCORA SENZA SQUADRA DA ALLENARE, RICEVE DA “STRISCIA” IL TAPIRO D’ORO CON IL “CORTO MUSO”, ESPRESSIONE RESA CELEBRE DA "ACCIUGHINA" PER INDICARE UNA VITTORIA OTTENUTA CON IL MINIMO SCARTO - "LA PREMIER? NON HO I BRACCIOLI PER ATTRAVERSARE LA MANICA” – “HA INCONTRATO SINNER PER TROVARE UN POSTO AL MONACO? NO, JANNIK È UN GRANDE GIOCATORE E UN OTTIMO RAGAZZO” - VIDEO