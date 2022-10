“NON VOLEVO PIÙ VIVERE” – “L’ILLUSIONISTA” DI BARCELLONA, ANDRES INIESTA, RACCONTA LA SUA LOTTA CON LA DEPRESSIONE – “IL MOMENTO MIGLIORE DELLA GIORNATA ERA QUANDO PRENDEVO LE PILLOLE E ANDAVO A LETTO. ABBRACCIAVO MIA MOGLIE, MA ERA COME ABBRACCIARE UN CUSCINO: NON PROVAVO NIENTE. È TRASCORSO UN DECENNIO DA QUANDO SONO ENTRATO NEL TUNNEL DEPRESSIVO, MA CONTINUO AD ANDARE IN TERAPIA PERCHÉ…”

Sergio Arcobelli per “il Giornale”

iniesta

Ci sono mali oscuri, come la depressione, che attanagliano la mente e che colpiscono chiunque, senza distinzioni. Un male democratico. Per questo, anche i campioni dello sport, quelli che hanno soldi e fama, non rimangono esclusi. Anzi, negli anni sono sempre di più quelli che hanno rivelato di soffrire del mal di vivere.

L'ultimo è Andrés Iniesta, il calciatore spagnolo eroe dei Mondiali del 2010, che in una puntata del podcast The Wild Project ha confessato il suo disagio. «Quando combattevo la depressione - il suo racconto - il momento migliore della giornata era quando prendevo le pillole e andavo a letto. Avevo perso la voglia di vivere. Abbracciavo mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino: non provavo niente. È trascorso un decennio da quando sono entrato nel tunnel depressivo, ma continuo ad andare in terapia perché ne ho bisogno. Sono felice quando i professionisti parlano di malattie mentali e depressione. Possono colpire chiunque».

iniesta

Ed infatti, la lista di sportivi che ne soffrono o ne hanno sofferto è lunga: da Buffon e Ilicic, ad Adriano e Maradona, e poi Phelps e Thorpe, Cavendish, Pantani e Bugno, Osaka e Serena Williams. Alle volte, la depressione può avere il sopravvento e chi non regge finisce per togliersi la vita: è accaduto all'ex capitano della Roma Agostino Di Bartolomei.

lionel messi con pallone doro tra iniesta e xavi

C'è stato un momento preciso in cui Iniesta ha iniziato ad avere dei fantasmi: dopo la morte dell'amico Dani Jarque, giocatore dell'Espanyol, vittima di un infarto. A lui dedicò il gol del trionfo mondiale della Spagna. Spiega: «La depressione non dipende dalle cose materiali: avrei potuto comprare tutte le auto nel mondo... Ti senti vuoto. Poi ho capito che da solo non potevo farcela e che avevo bisogno dell'aiuto di qualcuno».

dani alves MESSI INIESTA lionel messi e andres iniesta iniesta iniesta messi e iniesta iniesta vissel kobe dani alves MESSI INIESTA kazu miura con iniesta